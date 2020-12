Colectivo dice estar detrás de los misteriosos monolitos y los ponen a la venta

Escuchar Nota

“No puedo decir mucho por cuestiones legales sobre la primera instalación”, dijo el lider del grupo y aseguró que el colectivo es bien conocido por ese tipo de “trucos” y que ahora ofrece “objetos de arte auténtico”. Agregó que no puede compartir más imágenes, pero que “prometen” que habrá más en las próximas semanas.



Como si el 2020 no hubiera sido un año bastante extraño,Desde la aparición del primer monolito en Utah, el piloto aviador que lo localizó apostó porque se trataba de una instalación de algún artista de moda, pero no fue hasta ayer que alguien se hiciera responsable del montaje.A través de InstagramMo, de The Most Famous Artist, fue contactado por Twitter por Mashable -un medio estadounidense- para confirmar la noticia, sin embargo, su respuesta no fue contundente.El medio también les preguntó el por qué no muestran una imagen del monolito con grabados encontrado en Rumanía, a lo que Mo contestó que en su sitio web sólo tenía espacio para tres fotografías.Las respuestas evasivas y confusas que da el colectivo también en su red social confunde y hace creer a muchos que sólo tomaron la oportunidad de comercializar con el asunto.Entre los comentarios del colectivo se puede leer que para muchos no era sorpresa enterarse queEn su sitio web, el grupo también se hace responsable de la broma con la que inició el año 2017: el cambio del letrero de Hollywood a “Hollyweed” (weed en inglés significa marihuana)., performance en el que sustituyeron la bandera de Estados Unidos por una totalmente blanca.