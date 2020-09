Colectivos de desaparecidos tomarían CEAV

Escuchar Nota

“Ya me han llamado de diferentes colectivos que se quieren venir a apoyarnos, que tomemos el edificio completo de la CEAV, pacíficamente, quiero hacer hincapié en eso.



“Entonces, si ellos no resuelven las peticiones lo que va a pasar es que se van a dejar venir todas las víctimas porque ya van a ver mucho problema, van a decir: ‘pues si a estos que están ahí haciendo manifestaciones, no los atienden, no les resuelven, qué podemos esperar nosotros que estamos por acá’”, comentó Quiroa.



“El problema de la huelga que nosotros tenemos vino a dar aquí, con las personas de San Luis Potosí, y miren en todo lo que se desencadenó.



“Y ahorita, las feministas y nosotros tenemos algo en común, que es la falta de atención y seguimiento a nuestros casos”, dijo Quiroa.



“Con mi grupo ya nos dejó plantado Gobernación, vinieron personal de la CNDH, estuvieron aquí pendientes, pero de Gobernación no vinieron.



“Se comunicó un licenciado de apellido Cetina y dijo que iba a venir gente de Segob; hasta altas horas de la noche estuve hablando con Francisco Estrada, secretario de Rosario Piedra, y me dijo que ya temprano se iba a ver eso, pero no ocurrió”, comentó Quiroa.



Colectivos de desaparecidos del norte del país se podrían trasladar a la Ciudad de México para tomar la sede de, integrante del grupo de inconformes que permanece al interior de las oficinas tomadas de la CNDH, en el Centro Histórico.de casos de desaparecidos en Tamaulipas, Chihuahua y San Luis Potosí, con protestas en el lobby de la CEAV, en Ángel Urraza 1137, en la colonia Del Valle.A ese lugar llegaron tras la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en República de Cuba 60, en el Centro Histórico, en donde todavía permanecen cinco personas, en protesta por no ser atendidos sus casos.Quiroa ha buscado que la Secretaría de Gobernación (Segob) y l, independientemente de la toma de las oficinas de la CNDH.La inconforme es parte de colectivo que está exigiendo la atención de casos de desaparecidos en Tamaulipas, Chihuahua y San Luis Potosí, con protestas en el lobby de la CEAV, en Ángel Urraza 1137, en la colonia Del Valle.A ese lugar llegaron tras la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en República de Cuba 60, en el Centro Histórico, en donde todavía permanecen cinco personas, en protesta por no ser atendidos sus casos.Quiroa ha buscado que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la CEAV siga atendiendo al grupo de familiares de desaparecidos, independientemente de la toma de las oficinas de la CNDH.El informe por la falta de atención al caso de la desaparición de su hermano, en el estado de Chihuahua, denunció que las autoridades de la Segob dejaron plantado al grupo, en una reunión programada para las 13:00 horas de este martes.La activista lamentó que las autoridades no estén considerando lo que está pasando en Cuba 60, y sigan con su actitud de no atender a las víctimas de delitos.