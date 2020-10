Colectivos piden a un dirigente representativo en la CEAV

Escuchar Nota

Sinaloa.- A dos días de que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en México, lanzara la convocatoria para las postulaciones para la dirigencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los colectivos a nivel nacional se pronuncian pidiendo un alto a lo que afirman es una simulación de los procesos al interior de la CEAV y del Gobierno federal.



Buscan un presidente de CEAV capaz



Micaela González Heras, madre de dos jóvenes desaparecidos en Sinaloa y líder del colectivo Uniendo Corazones, afirmó en entrevista para Debate que la Red de Enlaces Nacionales envió una misiva a los colectivos y afines a la búsqueda de personas en el país el 28 de octubre.



Este es un pronunciamiento que refleja un reclamo hacia el Gobierno federal, pues la activista asegura que en el proceso de selección de la CEAV están simulando que toman en cuenta a las víctimas de violencia en el país, tal y como ha ocurrido en años anteriores.



Explicó que luego de hecha la convocatoria, en los siguientes quince días se envía la postulación a Derechos Humanos, que escoge una terna de candidatos, y luego "la Cámara de Senadores decide quién estará al frente", afirmó Micaela.



Sin embargo, comentó que hasta ahora no se ha tenido en el organismo una voz de los colectivos que los represente, que sea una persona sensible y capaz, que empuje a los procesos correctos de reparación, justicia y verdad.



Micaela dijo también que la última persona que ocupó la dirigencia de la CEAV, Mara Gómez Pérez, no estuvo a la altura en su cometido, pues revictimizó a algunas familias, y por lo tanto solicitaron su destitución, estando a cargo alrededor de seis meses solamente, del 10 de diciembre del 2019 al 23 de junio del 2020.



Hay cerca de 45 colectivos de búsqueda de desaparecidos en el país, 223 víctimas en lo individual y 18 personas expertas y solidarias, quienes en desconfianza de los procesos y en protesta a la falta de acciones y compromiso del Gobierno federal en favor de la atención a víctimas afirman que lanzarán una convocatoria paralela bajo las condiciones de los familiares de víctimas.



"Invitaremos a las personas que se postulen para ocupar la titularidad de la CEAV a un diálogo público y transparente frente a los colectivos que firmamos ese comunicado", mencionan.