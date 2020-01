Colegio Cervantes ordena usar mochilas transparentes tras tiroteo

Escuchar Nota

A una semana del tiroteo en el, en el que murieron el niño que disparó y su maestra, la institución regresará a clases mañana, sin embargo, emitió nuevas reglas como parte de las medidas de seguridad tomadas, entre las que destacan el uso de detectores de metal y la instrucción de que los menores deben portar mochilas transparentes.En un comunicado, el colegio explicó a los padres de familia que, entre las cuales también se menciona el protocolo de entrada de los alumnos.El colegio sugirió a los padres de familia que los menores no porten mochila o lonchera y que en caso de llevarlas, deben ser transparentes.Además, establece que los alumnos deberán tener dos lapiceras, una para su uso y otra para que permanezca en la escuela; así como que deberán llevar los materiales que les sean requeridos en bolsas transparentes o de malla.Añadió que los alumnos ingresarán al plantel a través de arcos detectores de metal marca Garret PD 6500 y por diferentes puertas, según su grado escolar.A partir de mañana, los menores que cursan primero, segundo y tercero de primaria ingresarán a las instalaciones por la puerta de la calle Abasolo; los de cuarto, quinto y sexto, lo harán por la calle Juan Pablo, mientras que para aquellos que tengan hermanos de diferentes grados, la entrada será por la que se establece para el más pequeño.Milenio acudió al plantel, sin embargo, ningún trabajador quiso opinar nada al respecto y durante la mañana no se percibió el ingreso de los arcos o los dispositivos de seguridad.En el exterior del plantel hay arreglos en materia de señalamientos viales y ya se retiraron las veladoras, flores y cartas colocadas tras la balacera como signo de solidaridad.Se contactó a la Universidad Iberoamericana para que emitiera información respecto a sus especialistas que trabajan dentro del colegio con acompañamiento emocional para la comunidad estudiantil, pero no hubo respuesta al argumentar que no les corresponde hablar del caso por ética.