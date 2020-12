Colegio Electoral de EU se alista para validar a Biden como presidente electo

Escuchar Nota

"No, no se ha terminado. Seguiremos. Y vamos a continuar avanzando", dijo Trump este domingo en una entrevista en la cadena Fox News pese a que ya no quedan vías legales claras para negar la victoria en las urnas de Biden.

"Los estados bisagra que han encontrado FRAUDE MASIVO DE VOTANTES, que son todos ellos, NO PUEDEN CERTIFICAR LEGALMENTE estos votos como completos y correctos sin cometer un delito severamente punible", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



"Todo el mundo sabe que los muertos, menores de edad, migrantes ilegales, firmas falsas, presos, y muchos otros votaron ilegalmente. Además, las máquinas "fallaron" (otra palabra para el FRAUDE), la recolección (posterior) de boletas, los votantes no residentes, boletas falsas, "llenado las urnas", votos por pago, maltrato a los vigilantes de las elecciones republicanas y, a veces, incluso más votos que personas que votaban se realizó en varios lugares de Estados Unidos", añadió

.....and many others voted illegally. Also, machine “glitches” (another word for FRAUD), ballot harvesting, non-resident voters, fake ballots, “stuffing the ballot box”, votes for pay, roughed up Republican Poll Watchers, and sometimes even more votes than people voting, took.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

...They just “chickened out” and didn’t want to rule on the merits of the case. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

, esto a un mes de las elecciones, donde ganó frente al republicano Donald Trump, quien aún no reconoce su derrota y ha sufrido varias derrotas legales para impedir que se certifique el resultado, aunque afirmó en una de sus declaraciones que si el colegio certifica el resultado dejará la Casa Blanca., por encima del mínimo de 270 necesarios, mientras queSin embargo, con la reunión se confirmaría plenamente el resultado y la victoria del demócrata.Aunque los estadunidenses votaron en las urnas noviembre,, repartidos proporcionalmente por población entre los 50 estados del país más el Distrito de Columbia, donde está la capital, Washington., habitualmente representantes de los partidos políticos o funcionarios estatales, y quienes reflejan el resultado en las urnas del pasado 3 de noviembre.Una vez cumplimentado el conteo se enviará al presidente del Senado en Washington, cargo que ocupa el vicepresidente de Estados Unidos, para que confirme el resultado el 6 de enero. Posteriormente,en los comicios al alegar sin pruebas un supuesto, posición a la que se ha sumado gran parte de sus seguidores, lo que ha aumentado la de por sí tensa polarización política en el país.Y poco antes, camino a su club privado de golf en Sterling (Virginia) para pasar el domingo, tuiteaba:En las últimas semanas, no obstante,, la mayor parte por falta de pruebas, y han validado la victoria de Biden.de noviembre lo asestó el viernes la Corte suprema de Estados Unidos al rechazar una demanda presentada por Texas.Mientras tanto,, y en medio de la preocupación por el alza de contagios por la pandemia de la covid-19 en el país, ha ido anunciando sus nominaciones para los principales cargos de su administración., que iniciaría el 20 de enero, en que deben ser ratificados en el Senado.Departamento de Estado: Antony BlinkenDepartamento del Tesoro: Janet YellenDepartamento de Seguridad Nacional: Alejandro MayorkasDepartamento de Defensa: Lloyd AustinDepartamento de Salud: Xavier BecerraEsto sumado al nombramientos de otros cargos, comocomo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca y al ex secretariocomo enviado especial de Estados Unidos para el Cambio Climático y que tiene como misión reintegrar a Estados Unidos al Acuerdo de París.Así comopara ser la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y la permanencia del, ahora como asesor médico en jefe de la Casa Blanca. El gabinete que ya se ha mencionado en las últimas semanas laboraron previamente bajo la administración deInformación por Milenio y EFE