Colima pedirá ayuda a la Guardia Nacional para frenar eventos masivos

Colima.- La titular de la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSBS), Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, anunció que frente al alto riesgo epidémico que existe en la entidad por el covid-19, pedirá apoyo de la Guardia Nacional para evitar que se sigan organizando eventos masivos en la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala.



Mientras tanto, el ayuntamiento de Tecomán, junto con la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Coespris), cancelará un jaripeo que se pretende realizar en ese lugar.



Además, este último organismo hará un operativo en una universidad privada de Manzanillo, que está ofreciendo clases de manera presencial, y reiteró su invitación a los ayuntamientos a no expedir permisos para la realización de eventos masivos.



Según el reporte más reciente de las instituciones del Sector Salud, en las últimas 24 horas se registraron 94 nuevos casos y dos defunciones por covid-19, con lo que en la entidad se alcanzaron los 5 mil 019 casos y 596 decesos acumulados por esta causa.







Durante su participación en la XVII reunión extraordinaria de la Red Colimense de Municipios por la Salud, la funcionaria comentó que no está permitido realizar ningún evento masivo en el estado y que será el semáforo epidemiológico el que indique si ya se permiten, previa autorización del grupo técnico.



Asimismo, Delgado Carrillo pidió a los ayuntamientos seguir haciendo conciencia sobre las medidas preventivas del covid-19 y evitar que haya reuniones o fiestas, ya que la semana anterior hubo un aumento de contagios como consecuencia de los festejos patrios.



Solicitó a los municipios supervisar los protocolos sanitarios y reportar acciones que no estén permitidas por la contingencia sanitaria que continúa en su Fase 3.



En esta sesión, a la que asistieron representantes de los ayuntamientos y de las secretarías General de Gobierno, de Movilidad, de Fomento Económico y de Turismo, la secretaria de Salud señaló también que las playas del estado continúan cerradas para su uso recreativo, de acuerdo a lo indicado por el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, y agregó que continuará el control de aforos en establecimientos que hay en esos sitios de recreación.



Reiteró su invitación a los ayuntamientos a seguir trabajando de manera coordinada y en equipo en beneficio de la salud pública, por lo que pidió seguir promoviendo entre la población la vacunación contra la influenza que acaba de iniciar, así como las medidas de prevención del dengue.