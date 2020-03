Colima y BC confirman sus primeros casos de Covid-19

Escuchar Nota

Colima.- A través de un mensaje a la población, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, informó que se ha confirmado el primer caso de coronavirus Covid-19 en el estado.



Se trata de un hombre de origen alemán que llegó al país el 13 de marzo en un vuelo que aterrizó en la Ciudad de México.



De forma inmediata, el hombre de 46 años abordó un vuelo con destino a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Al aterrizar en la madrugada del sábado 14 de marzo, se dirigió a la ciudad de Colima vía terrestre.



Horas después de haber ingresado al estado de Colima, el paciente comenzó con los síntomas que le hicieron acudir a un centro hospitalario en la capital de Colima. Ahí se le aplicó el primer tamiz dando como sospechoso, mismo que se confirmó el mediodía de este martes.



Hasta el momento el reporte de su estado de salud es no grave y se ha tratado de forma ambulatoria, es decir, se mantiene en casa junto con dos personas que hasta el momento no manifiestan síntomas.



El gobernador de Colima expuso que esta situación “era inevitable” e hizo un llamado a la población para no caer en pánico y mantenerse en casa como parte de un aislamiento social para prevenir y proteger a la población del Covid-19.



BAJA CALIFORNIA CONFIRMA 2 PRIMEROS CASOS DE CORONAVIRUS



El secretario de Salud en el estado, Alonso Óscar Pérez Rico, informó que se confirmaron los dos primeros casos de COVID-19 en Baja California, ambos están asociados a viajes y se detectaron en Mexicali.



A través de una videoconferencia, el funcionario refirió que a la fecha se han registrado 54 casos sospechosos, de los cuales 37 fueron descartados, dos casos confirmados en Mexicali, y 17 pendientes de resultados.



Sobre los casos confirmados en Mexicali, se trata de dos mujeres, una de 54 y otra de 58 años de edad, con antecedente de viaje a Washington, Estados Unidos.



Explicó que a partir de mañana, quedan suspendidas, de forma definitiva, todas las actividades escolares en todos los niveles educativos en la entidad, y pidió reducir la afluencia a centros comerciales y lugares públicos.



Agregó que en Baja California se promoverá el distanciamiento social, ya que esto ha demostrado que mitiga la dispersión del patógeno, y exhortó a la población a mantener la calma y tomar las medidas de higiene que se han estado recomendando.