Coloca crisis a restaurantes de Coahuila en cuerda floja

Saltillo, Coah.- Dar un paso atrás en la reactivación económica derivado del repunte en los contagios por coronavirus causaría el cierre definitivo de al menos 200 restaurantes en la Región Sureste de Coahuila, mismos que hasta ahora habían logrado sobrevivir con bajas ventas.



De acuerdo con la industria restaurantera, se trata de 20% del sector que, de darse un nuevo cierre, no volverían a ver la luz. En lo que se refiere específicamente a los afiliados a la cámara, ya van seis restaurantes que perdieron la batalla y se estima el potencial cierre de 30 establecimientos.



“Ya no aguantaríamos otro cierre o una nueva restricción en los horarios. Los restaurantes no son un foco de infección mientras se sigan los protocolos”, dijo Fabio Gentiloni Arizpe, líder del gremio, quien hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones sanitarias.



El potencial cierre de negocios, alcanzaría hasta un 30% del padrón de empleo directo del sector restaurantero. Sin embargo, también saldrían raspados aquellos dentro de la cadena de proveeduría, que abarca hasta un 85% del resto de los sectores económicos.



Nada más la Canirac Saltillo representa una fuerza laboral de 4 mil 100 personas y fuera del organismo se habla de unas 20 mil familias. Al reactivar medidas restrictivas, la pérdida de empleos superaría los 7 mil 200.



A nivel nacional, este sector registra ya la pérdida de 90 mil restaurantes, se calcula que esta cifra alcanzará 120 mil establecimientos con nuevas medidas de restricción.