Coloca MARS primera piedra de la Universidad UPIIC del IPN en Coahuila

“Nace hoy el Instituto Politécnico de Coahuila, eso nos da mucho gusto. Felicito a los alumnos y maestros, refrendo mi apoyo irrestricto para que esto sea un proyecto grande que nos permita desarrollar grandes profesionistas en la entidad y emprender el desarrollo de la ciencia y la tecnología”, expresó.

“Las y los coahuilenses han dado muestras de lealtad, trabajo y amor a la Patria, sobre todo a nuestra bendita tierra, por ello los felicito y les indico que este Instituto Politécnico es decisión de todos, porque la inversión que se realiza en con dinero de su gente”, dijo.



“Hoy estamos jubilosos, es un memorable y significativo evento, es una fecha especial. Señor gobernador Miguel Riquelme reciba un reconocimiento por su apoyo en materia educativa y por creer en nuestro proyecto ambicioso, que valora y toma en cuenta a los hombres y mujeres de la Región Centro de Coahuila, que servirá para incrementar la competitividad regional de la economía”, expresó.





“Esta es una realidad cumplida, y a nombre de los 140 mil estudiantes se lo agradecemos, porque viene a ser un hito nacional, contando con una carrera de Inteligencia Artificial, que empezó en Coahuila por primera vez”, recordó.

“Hoy es un día muy importante, soy orgullosamente coahuilense, colocamos la primera piedra de esta unidad Campus Coahuila UPPIC, que se formalizó el 19 de junio del año pasado con la firma del convenio y compromiso de colaboración para impartir una educación de calidad que se imparte en Coahuila”, remarcó.



“Con ello se acercan opciones educativas a quien más lo necesita, ya que será garantía de éxito y se convertirán sueños en realidades. La presencia de nuestra casa de estudios en Coahuila y en especial en la Región Centro, en San Buenaventura, conjuga el diagnóstico de los sectores productivos con la Educación 4.0, y las carreras que aquí se ofertan la tienen al incorporar a los centros de estudio las tecnologías de la información y fusionando lo virtual con lo real, de cara al Siglo XXI”, dijo.

El gobernador, en compañía de Mario Alberto Rodríguez Casas, Director del Instituto Politécnico Nacional, colocaron la primera piedra de la, extensión del, donde se invierten 507 millones de pesos en 3 etapas, en una superficie de 19 hectáreas de terreno.Acompañado de la alcaldesa Gladys Flores Ayala, Riquelme Solís, reconoció que contar con un plantel universitario como la Unidad Profesional Interdisciplinaria en esta región de la entidad abre las puertas a nuevos profesionistas, con educación de primer nivel y que estará, en una superficie total de 191 mil 287.29 metros cuadrados.Explicó que la unión hace la fuerza, y la respuesta de todos los involucrados en este proyecto universitario desde su inicio es parte de la historia que guarda la, pero sobre todo porque eleva el estatus académico de las nuevas generaciones.Agradeció el apoyo del Director del Politécnico Nacional, Rodríguez Casas, porque, que contará con especialidades que demandan dentro de la Tecnología 4.0.Las nuevas ingenierías permitirán atender los retos que se ofertarán en el mercado laboral, por lo que agradeció el proyecto que se arranca en San Buenaventura, que contará con muchas bondades para los estudiantes en un edificio de primer nivel, que albergará estudiantes de otros estados del País.Esta región está despertando a la diversificación de la economía, como lo ha hecho en las adversidades que se han presentado, por el valor y la calidad de su gente, enfatizó el Gobernador.El Mandatario estatal puntualizó que esta institución vendrá a dar vida a nuevas historias, que se escribirán a partir este momento.Posteriormente, al final se tomó la fotografía que pasa a la historia coahuilense.La Edil sanbonense, Ayala Flores, destacó que desde que se conoció del proyecto, los miembros del Cabildo no dudaron en dar su aprobación a las necesidades de terreno que la unidad educativa requiere, por lo que este es un trabajo en equipo, donde alDijo que este es un sueño hecho realidad y representa el antes y un después, porque será unque ya se empieza a sentir con el interés de los estudiantes por formar parte, porque no habrá porque truncar sus sueños de crecimiento educativo con tecnología de punta.En la explicación técnica de la obra, a cargo de, Secretario de Educación de Coahuila, destacó el esfuerzo coordinado entre el sector educativo estatal, el centro universitario y el respaldo incondicional del gobernador Miguel Riquelme, quien desde que conoció el proyecto brindó todo su apoyo.Indicó que es una opción más que va a detonar en la región un sinnúmero de empresas que llegarán por las carreras que se ofertan en este plantel.González Calderón expuso que según el proyecto general, el Gobierno del Estado apoyará y financiará la construcción de la Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional, por lo tanto aportará la cantidad de 507 millones de pesos.De acuerdo a los datos establecidos para este plantel, se puede indicar que serán 359 millones de pesos para la construcción y 148 millones para el equipamiento.La construcción se dividirá en tres etapas:− 135 millones 334 mil 931 pesos, atendiendo a la disposición presupuestal.− 142 millones 168 mil 541 pesos, atendiendo a la disposición presupuestal.− 81 millones 853 mil 940 pesos, atendiendo a la disposición presupuestal.Expuso que se ha tenido alta demanda de fichas de solicitud de ingreso a esta nueva especialidad educativa que oferta Coahuila para las generaciones, que demandará el sector empresarial e industrial.A nombre de los alumnos que forman parte ya de la nueva generación, Casandra Anahí Flores Garza reconoció la oportunidad que se tiene al tomar un reto educativo de nivel superior con la calidad y el respaldo del“Se siembra una semilla que comenzará a dar nuevos frutos, es el sueño de muchos jóvenes coahuilenses y de otros estados. Hoy se abre una puerta grande que aprovecharemos por nuestro futuro personal los estudiantes que nos preparamos con tecnología de punta”, resaltó.Por su parte, en su intervención Rodríguez Casas, Director General del Instituto Politécnico Nacional, destacó el interés de quienes se han sumado a este importante proyecto que se cristaliza a partir de esta fecha, con la colocación de la primera piedra.Agradeció al gobernador Miguel Riquelme el que haya hecho realidad el sueño de jóvenes, los que habrán de poner en alto el nombre del Politécnico, porque serán universitarios orgullosamente egresados de una escuela coahuilense.Anunció que de la mano con el Gobierno del Estado se edificará en un terreno anexo a este plantel educativo undel Instituto Politécnico Nacional, que el gobierno de Coahuila ha autorizado para que se haga en el corazón del estado.Expuso que se han abierto a nivel nacional 5 nuevas unidades académicas, y, que se pone al servicio de esta entidad con alto sentido social.Según lo establecido en el proyecto, serán tres etapas: La primera, de Nivel Superior; en su segunda fase, el nivel de Postgrado de Investigación, y la tercera, de Nivel Medio Superior.En la, el profesional egresado de esta carrera contará con una sólida formación interdisciplinaria en ciencias aplicadas de la especialidad orientada la solución de problemas de la planta industrial en el campo de la electrónica, el control de procesos, la automatización, instrumentación y aplicación de sistemas analógicos y digitales.En la, el egresado será capaz de extraer conocimiento implícito y complejo, potencialmente útil, a partir del análisis de procesamiento de grandes conjuntos de datos. Además utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, estadística y sistema de base de datos para la toma de decisiones.Finalmente, lale permitirá desempeñar colaborativamente en equipos multidisciplinarios en el análisis, diseño, implementación, supervisión y gestión de sistemas inteligentes, aplicando algoritmos, visión artificial y modelos bioinspirados.El IPN ofrece enseñanza tecnológica, forma profesionales e investigaciones en diversos campos de la ciencia y la tecnología, y aplica y transfiere conocimiento y tecnología en beneficio del País.El proyecto arquitectónico para el desarrollo del UPIIC integra en Edificio Uno, 16 aulas; en el Edificio 2, serán 16 aulas, 3 laboratorios ligeros, tres laboratorios pesados, biblioteca y servicios académico-administrativo, estacionamiento y áreas verdes.Tendrá capacidad para; contará con 489 docentes de apoyo y directivos en el tercer año de operación; 359 millones de pesos en tres etapas en su infraestructura, y 148 millones de pesos en tres etapas para mobiliario y equipamiento, erogando en su operación y nómina 296 millones de pesos anuales a partir del tercer año.Entre los asistentes al evento, estuvieron también el Édgar Gerardo Sánchez Garza, diputado local; Francisco Osorio Morales, subsecretario de Educación Media y Superior; Carlos Paredes Treviño, Director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniera Campus Coahuila; Melissa Esther Said Fernández, encargada de la Dirección del ICIFED (Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa), y Josefina Garza, diputada local, entre otros.