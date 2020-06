Colocan acrílicos entre los escaños de cada senador para evitar contagios

Escuchar Nota

“Debemos actuar con congruencia y pertinencia, pero sin poner en riesgo a nadie, sino cuidando las medias sanitarias”, indicó el coordinador de los senadores de Morena.



El trabajo en el @senadomexicano debe continuar, por su función esencial para el país. Por ello, durante el próximo periodo extraordinario de sesiones observaremos todas las medidas sanitarias necesarias para salvaguardar la salud del personal y de las y los legisladores. pic.twitter.com/X9fuVX3TNG — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 27, 2020

Através de un video en sus redes sociales, el senador Ricardo Monreal afirmó que el trabajo en el Senado de la República debe continuar, ya que su función es esencial para el país, y por lo tanto están siendo sanitizadas todas sus áreas.El Senado abrirá sus puertas este domingo 28 de junio para la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el lunes 29 y el martes 30 aprobará 6 leyes sobre el T-MEC, que entra en vigor el 1 de julio. Asimismo, deberá aprobar un acuerdo medioambiental con Estados Unidos.Ante esto, detalló que el Senado ha tomado las medidas pertinentes para garantizar que no haya problemas con la salud, lo cual se ha logrado con ahorros y sin recursos extras.El legislador informó que se pondrán acrílicos entre cada escaño, así como en las áreas que se requieran para que la sana distancia se mantenga, además, permanecerá el uso de cubrebocas, gel antibacterial y todos los elementos que permitan tener tranquilidad.Puntualizó que se han sanitizado todas las áreas del recinto legislativo y se emplearán las pistolas para tomar la temperatura en todos los puntos de acceso. Asimismo, el personal médico estará atento a cualquier situación que se presente.Indicó que se colocaron tapetes sanitizantes para los accesos a las instalaciones del Senado y áreas comunes como elevadores, salas de juntas, Salón del Pleno y otros espacios en los que también se da el mayor tránsito y permanencia de personas.El personal de seguridad y resguardo detectará a las personas que no porten cubrebocas y las exhortará a que lo hagan; también, dispersará reuniones en áreas comunes en las que no se observe la distancia requerida.Se dotará a todo el personal de cubrebocas y caretas, y se llevará a cabo la limpieza exhaustiva y frecuente del Salón de Sesiones y las salas de comisiones, oficinas, baños y lugares comunes, como pasillos y elevadores, así como en las áreas de servicio de alimentos.En las Sesiones Plenarias de la Comisión Permanente, las que realice el Senado en periodos extraordinarios y las reuniones de trabajo de comisiones, no podrá concurrir un número mayor de 50 personas.