Construirán Centro de Identificación Humana

Este día, con la presencia de representantes de los diferentes colectivos de familiares de personas desaparecidas, se colocó la primera piedra de lo que será el Centro de Identificación Humana de la Región Sureste de Coahuila, que agilizará, dignificará y humanizará los trabajos forenses. Centro en el que se aplicarán en total 105 millones de pesos.“Este Centro de Identificación Humana es un logro de las familias, como tantas otras cosas que se han logrado al trabajar de la mano con ellas”, aseguró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien agregó que esta obra es parte de los avances fundamentales de la estrategia que ellas planearon en el marco del Plan Estatal de Exhumaciones.El Mandatario estatal mencionó que este Centro forma parte de las estrategias que se han emprendido en compañía de las familias y de diversos actores para dar respuesta a una tragedia de alcances nacionales e internacionales, lo que acertadamente se ha denominado una emergencia forense.En su mensaje expresó que el resolver esta emergencia forense permitirá avanzar en dar respuesta a miles de familias, así como reivindicar sus derechos y los de sus seres queridos.“Esta obra que iniciamos hoy, es concebida por nuestro Gobierno como una responsabilidad de Estado, pues en un país con 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos sin identificar en cientos de fosas clandestinas y comunes, es impostergable tomar acciones concretas y dirigir los recursos materiales y humanos para atender esta situación”, indicó Riquelme Solís.Reiteró la solidaridad del Estado con las familias, pero además su compromiso y responsabilidad.Informó que en su Gobierno tienen un firme compromiso con los familiares de las personas desaparecidas, y en sintonía con lo expresado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, trabajarán de manera conjunta y destinarán los recursos que sean necesarios.“Hoy más que nunca, Coahuila cuenta con una agenda clara en la materia. Los Derechos Humanos se han convertido en una prioridad de Estado y, sobre todo, de mi Gobierno”, reiteró el Gobernador.Grace Majogany Fernández Morán, representante del Colectivo Búscame, expresó que la reconstrucción de la paz, de la reconciliación con la sociedad, no puede llegar a buen fin si no se sabe qué pasó, si no se tiene justicia.“Porque es algo que duele, que se sigue manteniendo la infección dentro de los seres que fuimos afectados por esa falta de protección”, expresó.“Nosotros queremos que se sepa que en el Estado de Coahuila se está trabajando no solamente para pacificar, si no para dar justicia, verdad, pero sobre todo para traerlos a todos de regreso a casa y para regresarles su nombre, su dignidad y su familia a todas aquellas personas que seguimos esperando, que seguimos buscando y que seguimos luchando”, mencionó.Por su parte, Griselda García Zapata, del Colectivo Fundec-Fundem, deseó que este edificio sea el inicio que dé respuesta a la gran deuda que mantiene el Estado mexicano con los familiares de personas desaparecidas, por no saber de ellos y no tenerlos de regreso a su lado.El Fiscal del Estado, Gerardo Márquez Guevara, indicó que hoy se coloca la primera piedra del primer Centro de Identificación Forense, único en su género en el País, con lo que Coahuila nuevamente se coloca a la vanguardia en estos tiempos en que se requiere de tecnología avanzada de infraestructura para la debida investigación de los delitos.“El contar con un Centro de Identificación Humana en el que mediante de la investigación científica e interdisciplinaria se establezca la identidad de una persona, representa un avance muy importante, en especial en un tema tan sensible como lo es la desaparición de personas”, dijo.Este centro albergará las disciplinas de antropología forense, criminalística de campo, medicina y odontología forense, así como las áreas de ostoteca, servicio médico forense, sala de disección, cuartos fríos para la conservación y resguardo de cuerpos, tomas de muestra de genética, bodega temporal para el almacenamiento de indicios, área de identificación y atención a víctimas, detalló.Entre los beneficios del Centro, se mencionaron el contar con un área centralizada para el tratamiento y análisis de los cuerpos y restos de personas sin nombre hasta ese momento; espacios adecuados para su conservación y resguardo; manejo e identificación de los mismos de acuerdo a los protocolos nacionales e internacionales; mantener un estricto registro y control de la ubicación de los cuerpos no identificados; mayor capacidad de análisis; además de la centralización de la información para el beneficio de las familias, a quienes se les auxiliará en forma más eficaz para encontrar a sus familiares y darles una restitución digna.