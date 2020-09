Colocarán mensajes en la NFL contra el racismo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La NFL colocará mensajes en contra de la injusticia racial en las zonas de anotación, durante la temporada 2020.



El comisionado de la NFL, Roger Goodell, comentó en una conferencia que la Liga pintará el letrero "End racismo (Termina con el racismo)” y "It take all of us (Requiere de todos)“ en cada estadio este otoño.



"La NFL apoya a la comunidad negra, los jugadores, clubes y fanáticos que enfrentan el racismo sistémico. No cederemos en nuestro trabajo", dijo Goodell.







En los meses transcurridos desde el asesinato policial de George Floyd, las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos y de todo el mundo se han pronunciado en contra del racismo, el último movimiento fue la semana pasada, tras el caso de Jacob Blake.



La campaña 2020 arranca el jueves 10 de septiembre, en el Arrowhead Stadium, con los campeones Chiefs de Kansas City frente a los Texans de Houston.