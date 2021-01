Colombia no reconoce la legitimidad del nuevo Parlamento en Venezuela

Escuchar Nota

Frente a la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de instalar a miembros de una Asamblea Nacional fraudulentamente electos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta lo siguiente: https://t.co/QV5ZbuGCbi pic.twitter.com/puBuI2nzaa — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 5, 2021

reiteró este martes que no reconocede los comicios legislativos celebrados el pasado 6 de diciembre eny, por ende, desconoce la legitimidad de la nueva Asamblea Nacional (AN) que se instaló este martes, de mayoría chavista.Según las autoridades colombianas, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería, el nuevo Parlamento está integrado por miembrosDesde Colombia mantienen el reconocimiento al Parlamento instalado en 2016, tras los comicios de 2015, cuyas fCon esta maniobra de extender el reconocimiento a un Parlamento caduco, Colombia le da un espaldarazo a Juan Guaidó, exdiputado opositor y titular del viejo Parlamento, quien trató dede la Asamblea Nacional mediante un decreto, anulado después por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.En respuesta a este comunicado de Colombia,, dijo: "Estos gobiernos no se cansan de hacer el ridículo, ni siquiera cuando su plan de intervención es derrotado por completo"."Se creen autoridad electoral,, ignoran el Derecho Internacional", añadió en su cuenta de Twitter. Asimismo, lamentó que "los aliados de Narnia (en referencia al inexistente gobierno de Guaidó) no asumen su derrota".