Colombia ordena retorno de sus funcionarios en Venezuela

El Gobierno colombiano no reconoce la ruptura de relaciones anunciada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero de todas maneras ordenó el regreso inminente de sus funcionarios en el territorio del país vecino, dijo el canciller Carlos Holmes Trujillo."Colombia no reconoce la legitimidad del usurpador Maduro. Colombia reconoce al Presidente (autoproclamado encargado) Juan Guaidó a quien le agradece la invitación a los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos a permanecer en territorio venezolano", dijo Holmes Trujillo.Sin embargo, el jefe de la diplomacia colombiana dijo que su Gobierno "dispondrá" el viaje de los funcionarios "a Colombia a la mayor brevedad".Más temprano Maduro anunció que rompía todo tipo de relaciones con Colombia y otorgaba 24 horas para que la delegación del país vecino abandonara el territorio nacional."No podemos seguir permitiendo que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela por eso hemos decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas el Gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas, fuera de aquí la oligarquía", dijo Maduro ante miles de seguidores en el centro de Caracas.El jefe de Estado venezolano agregó que había tenido paciencia, pero indicó que no puede seguir "soportando", que desde Colombia se organicen actos contra Venezuela.La ciudad colombiana de Cúcuta había servido de centro de acopio de la ayuda humanitaria que impulsa la oposición en alianza con Estados Unidos para que ingresara Venezuela.La oposición venezolana anunció que ingresarán por la frontera los cargamentos con alimentos y medicamentos donados por EEUU y otros países, los cuales fueron tildados por el presidente Nicolás Maduro como "migajas" y de "un show para justificar una intervención en el país".La vicepresidenta Delcy Rodríguez, a su vez, enfatizó que en Venezuela "no hay crisis humanitaria" y recordó que en el marco del derecho internacional se procede a una ayuda humanitaria solo en caso de catástrofes naturales y conflictos armados.El Gobierno venezolano ha advertido que cualquier vehículo que ingrese a su territorio sin autorización será considerado como blanco militar.