Colombia vive primer paro nacional contra presidente Duque

Miles de personas marcharon ayer en Bogotá y en varias ciudades colombianas en el marco de un paro nacional para protestar contra el Plan Nacional de Desarrollo, el asesinato de líderes sociales, así como para demandar mejoras económicas y mayor calidad en la educación superior.En la movilización, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), participaron la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), así como otros sindicatos y sectores campesinos y estudiantiles.Las manifestaciones, que se desarrollaron de manera pacífica en varias ciudades del país, a excepción de algunos enfrentamientos, tuvieron como objetivo protestar contra el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque.La iniciativa de ley que está en trámite en el Congreso es considerada como lesiva para los derechos laborales como las pensiones, las prestaciones y la estabilidad.De acuerdo con los organizadores, la movilización buscó también expresar el rechazo por el asesinato de líderes de organizaciones sociales y de derechos humanos, que en los últimos 15 meses se ha elevado a 276 homicidios.Expresaron además su apoyo a la minga social, un movimiento que busca la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas: frenar la ola de asesinatos de sus líderes, y exigir al gobierno de Duque que cumpla con numerosos acuerdos que las organizaciones han firmado con distintas administraciones en los últimos años.Mientras que los estudiantes salieron a las calles para demandar mayores recursos a la educación superior al considerar insuficientes los 163 millones de dólares que el gobierno de Duque reasignó para las universidades públicas en el presupuesto de 2019.También exigirán un aumento en las matrículas, créditos educativos no condonables y alianzas entre el sector público y privado.En un mensaje a través de Twitter, el Duque señaló "somos un país de gente trabajadora, pujante y solidaria. Un país con una economía en crecimiento, que no para en creatividad, y no para ante ninguna adversidad. Construyamos juntos una nación de mejores oportunidades para todos", en referencia a las marchas de este jueves.Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez consideró que las protestas no le convienen al país ya que distraen la atención de todos "de los empresarios, funcionarios del Estado y operadores de la justicia"."Cuando el país está mejorando no hay motivos para estar protestando sino para estar trabajando, Colombia no para de estar creando, trabajando, por eso me parece que no se justifica querer mantener el país en modo protesta social, eso lo que hace es que destruye riqueza, acaba empleos y le va destruyendo la esperanza a muchos colombianos", aseveró.Para la jornada de protestas, la Policía Nacional de Colombia (PNC) dispuso más de 20 mil efectivos en todo el país, de los cuales tres mil fueron destacados en Bogotá.El director de la PNC, Óscar Atehortúa, señaló en rueda de prensa por la mañana que las fuerzas del orden son garantes de las manifestaciones públicas, por lo que hacía un llamado a que las personas que salgan a las calles a protestar lo hagan de manera pacífica y no alteren el orden público.Al inicio de las movilizaciones se registraron algunos choques ante el intento de los manifestantes de cortar algunas vías en Bogotá y en los departamentos de Antioquia y Bolívar.Mientras que en la tarde, en la plaza Bolívar, en la capital colombiana, un grupo de encapuchados se enfrentó con piedras a elementos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, quitó la malla de protección que rodeaba los edificios del lugar y realizó pintas en la Catedral Primada.Por otra parte, un reportero gráfico del diario local El Tiempo denunció que la policía le impidió cubrir los disturbios que se registraban en los alrededores de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, donde integrantes del ESMAD se enfrentaban con los manifestantes.También se reportaron enfrentamientos entre los inconformes y miembros del Esmad frente a la sede tecnológica de la Universidad Distrital, en la capital del estado de Bolívar. Hasta el momento, las autoridades no han reportado si hay detenidos.