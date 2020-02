Colombiana tenía 7 meses de embarazo, pero se sometió a aborto ‘legal’

Escuchar Nota

Juan Pablo Medina, padre de Juan Sebastian, pide que a su hijo lo dejen vivir. Quieren asesinarlo en el vientre de su madre estando completamente sano y con ya 7 meses. ¿Seguiremos callados ante el crimen espantoso del aborto? #NoAlAborto @CConstitucional @samuelangel pic.twitter.com/UYB0gcVCDJ — InstitutodeInvestigacionSocial (@institutodeinv2) January 31, 2020

"El Ministerio de Salud y la Corte (Constitucional) han orientado que debe haber una certificación de un médico o de un psicólogo, y en este caso estaba certificado por el respectivo profesional que la joven tenía problemas mentales de depresión".

“Aquí hubo un feticidio y duele en el alma, no puede ser que ahora la Corte Constitucional no tome en consideración a los padres, cuando, sin el espermatozoide no puede haber fecundación”.



Que no se les olvide a los radicales provida que incluso el código civil colombiano no considera “persona” a los fetos y que como repuesta están creando una categoría que no existe llamada “feticidio” (tampoco existe en Colombia). Permitan que las mujeres decidan sobre su cuerpo. — Rodrigo A. Botero Galvis (@RodrigoBotero) February 12, 2020

“Creo que la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué llegamos a estos momentos de desarrollo del embarazo y cómo hacemos para evitarlos?”.



“Darle un peso legal a la opinión del padre en el tema del aborto nos llevaría a que los violadores le exijan a la mujer que tenga a los hijos”.

Una mujer de 22 años en Popayán, en el suroeste de Colombia,del feto, pese a la voluntad del padre, con el argumento, comprobado por médicos, de que sufríay no estaba preparada para ser madre.Su exnovio,protestó al frente del hospital, hizo campañas en redes sociales y ahora, cuya identidad no se ha revelado públicamente,violación, malformación del feto o riesgo para la vida de la madre, incluso si la amenaza se desarrolla ya avanzado el embarazo., la entidad privada que practicó el aborto, dijo que este caso entra en la última causal y que lo hizo enEl secretario de Salud de Popayán, Óscar Ospina, aseguró:Al respecto,, se refirió al caso de Juan Pablo, papá del feto de 7 meses que fue abortado, por lo que el hombre denunció el hecho acusando a Profamilia.De acuerdo con la senadora Guerra, en este caso se violenta el derecho a la vida y en la sociedad,La defensa de la mamá, no obstante,La defensora de la mujer que interrumpió su embarazo asegura queDesde que el aborto se despenalizó en tres causales en 2006, decenas de personasen cualquier escenario.La Corte Constitucional, sin embargo, no ha cambiado de opinión.La última de estas iniciativas fue interpuesta por la abogada Natalia Bernal, quien pide penalizar el aborto en todas las causales de embarazo y que se considere al feto como un ser humano.La abogada es apoyada por la senadora Guerra del Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe y del que hace parte el actual presidente, Iván Duque.El caso de los 7 meses se da en víspera de la decisión de la Corte sobre estas dos demandas, las cuales han arrojado un escenario inesperado para la demandante: el magistrado Alejandro Linares aprovechó para proponer una despenalización completa del aborto hasta la semana 12 de gestación.En Colombia se realizan, según cifras de 2018 de Profamilia, pero la polémica de este caso en Popayán tiene que ver con los 7 meses de gestación, tiempo en que miles de bebés nacen y son tratados en unidades neonatales.