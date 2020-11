Colombianos podrían quedar en libertad ¡nadie los ha denunciado en Saltillo!

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Autoridades ministeriales continúan esperando denuncias contra los colombianos detenidos en la zona centro por el delito de fraude, y es que de no acudir los afectados podrían liberar a los presuntos delincuentes en próximas horas.



Fuentes policiales comentaron que tras el arresto de los sudamericanos Oscar, John y Katerine, abrieron una investigación para buscarles antecedentes penales en territorio mexicano, aunque requieren de las querellas de los ofendidos para poder actuar en consecuencia.



Debido a que hasta el momento eso no ha ocurrido, los encargados del caso esperan la conclusión de las 48 horas de arresto que marca la ley para proceder, dependiendo de la situación imperante.



La tercia de colombianos fue asegurada por la policía a mitad de semana, cuando con engaños intentaban quitar dinero a la gente invitándoles a una rifa, siendo una mujer quien los denunció asegurando que se había ganado un premio que no le quisieron dar.



Ante esa situación, elementos municipales detuvieron a los acusados en el cruce de Narciso Mendoza y Padre Flores, poniéndolos a disposición de la autoridad correspondiente para indagar al respecto.