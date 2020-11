Colosio miente acerca de su residencia en Nuevo León

Escuchar Nota

Monterrey, Nuevo León.- El diputado local Luis Donaldo Colosio quiere ser alcalde de Monterrey, pero tiene un problema, pues no radica en esa ciudad.



El tema de la residencia podría imposibilitarlo legalmente para contender por la alcaldía regia, pues desde hace casi dos años no reside en ese municipio y éste es un requisito, según el artículo 122 de la Constitución de NL.



El diario El Horizonte dio a conocer pruebas documentales, donde señalan que el legislador de Movimiento Ciudadano tiene su domicilio actual en la calle Alhambra del Fraccionamiento Cantizal III, en Santa Catarina.



De acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Política de Nuevo León, para ser miembro de un ayuntamiento, que incluye alcalde, se requiere "tener residencia de no menos de un año, para el día de la elección en el municipio en que esta se verifique", por lo que el legislador incumple con ese requisito y no podría ejercer el cargo.



Colosio sí vivió en Monterrey hasta el 2018, en la zona de Valle Alto, pero en el 2019 compró otra propiedad en Valle Poniente, donde reside actualmente.



Su actual residencia es comprobable por la facturas de Agua y Drenaje, que señalan que desde abril del 2018, el diputado comenzó a pagar mucho menos dinero en sus recibos de la colonia Brisas del Valle Alto, en Monterrey, mientras que los de la propiedad de Santa Catarina se incrementaron considerablemente.