Comandante se entregó a sicarios para salvar a su familia

Con un descuido tuvo Matsumoto para ser cazado sin clemencia. Andaba con su familia, sin escolta... raro en él; sorprendido con la guardia por completo abajo. En huaraches.Los sicarios que lo privaron de la vida en Nuevo Casas Grandes se dieron el lujo de robar la ‘cangurera’ en la que el comandante traía algunos objetos personales.Mandos y tropa de la Policía Municipal en Ciudad Juárez no dan todavía crédito a lo sucedido. Su comandante de Inteligencia, Adrián Matsumoto Dórame, el que encabezara decenas de operativos contra narcomenudistas, el que sostuvo varios enfrentamientos en los que hirió y hasta mató a supuestos delincuentes, fue ejecutado por sicarios que tuvieron toda la libertad de llevar a cabo su cometido.El jefe policiaco tenía orígenes y familia en Nuevo Casas Grandes. Usó sus días de descanso para visitarlos. Trató de pasar incógnito en un mortal exceso de confianza.Recibió la ‘oportunidad’ de bajar de su camioneta para no exponer a su familia que le acompañaba. Recibió cerca de 50 balazos a unos pasos del vehículo.Nomás imaginemos los diablos que lo perseguían: fue jefe de la Policía Municipal en Nuevo Casas Grandes, después se integró a las filas de la Agencia Estatal de Investigaciones, fue comandante de esta corporación en distintas plazas del estado, también fue directivo del Cereso en esta ciudad... múltiples denuncias por abusos de autoridad... balaceras con muertos de por medio.Algo de información extraoficial indica que posiblemente uno de los sicarios que participó en la ejecución ya fue muerto durante la madrugada del lunes. Hubo un enfrentamiento en la casa de seguridad donde el grupo delictivo mantenía en cautiverio a otro individuo. Este fue rescatado, murió uno de los que lo vigilaban y lograron huir otros.En ese lugar había pertenencias de Matsumoto, incluida su cangurera. Esto confirma que los criminales tuvieron tiempo suficiente para ejecutarlo y despojarlo de algunos accesorios que portaba.Igual que en distintas partes del estado, en aquella zona sigue presente la guerra entre grupos del Cártel de Sinaloa y La Línea, uno de los brazos operativos del Cártel de Juárez. El que haya sido responsable del homicidio tenía bastantes motivos para llevarlo a cabo y aparentemente no tenía más que esperar algún instante de Matsumuto sin escoltas.