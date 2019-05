Comando cuelga a hombre dentro de su propia casa

Un grupo de sujetos armados ingresó a un domicilio en el municipio de Huehuetla y mataron a un hombre, colgándolo frente a sus padres. El hecho, supuestamente, quedó en un intento de asalto.La Fiscalía General realiza las investigaciones para esclarecer el hecho, pues se sabe que de la vivienda no se llevaron objetos de valor ni dinero.Los hechos se registraron este fin de semana en la comunidad Putuxcat, en el municipio de referencia, en un domicilio conocido al que arribaron 10 sujetos portando armas de fuego.Policías municipales se entrevistaron con Salvador Gaona, de 72 años de edad; que en dialecto –porque no habla español-, explicó que los delincuentes lo amagaron a él y a su esposa Carmen Bernabé, de 80 añoos; así como a su hijo, Aquilino Gaona, de 39 años.El declarante supone que le preguntaban dónde tenían el dinero pero no se entendían, así que comenzaron a golpear a su hijo, hasta que finalmente, lo colgaron con un lazo, de una viga del techo.Los asaltantes se dieron a la fuga y para cuando arribaron las autoridades, Aquilino ya no contaba con signos vitales, por lo que se le dio parte al Ministerio Público de Zacatlán para que llevara a cabo las diligencias del levantamiento de cadáver.