Combate a evasión fiscal rinde frutos; ingresos rompieron récord

Lasque el gobierno federal implementó el año pasado, como el, llevaron a que los ingresos por este concepto alcanzaran un monto récord.En 2019 se obtuvieron cerca depor lasrealizadas a los contribuyentes, la, según datos de la Secretaría de Hacienda.Así, la fiscalización, que el año pasado incluyó medidas como el combate a las factureras, la vigilancia del outsourcing y el combate al huachicol, ocasionó que, lo que significa que, por cada peso invertido en fiscalizar, el gobierno obtuvo ingresos por 87.4 pesos.Con esto, los ingresos por fiscalización representaronsin considerar el IEPS de combustibles, la proporción más alta que el gobierno haya alcanzado.De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el(SAT) ha hecho más eficientes sus labores de auditoría a través del uso de la tecnología, lo que ha permitido una recaudación récord por fiscalización.Con esto, comenta el gremio de contadores que el SAT ha reducido las visita de campo de los fiscalizadores a; ahora clasifica a estos últimos conforme a suy sobre esa base es más “agresivo” con quien represente más riesgo y menos “agresivo” con quien represente menos riesgo, además de que ha puesto candados en las operaciones de los contribuyentes a través del uso de la factura digital.KPMG, en un reciente análisis, afirma que los cambios fiscales para este año buscan incrementar todavía la eficiencia recaudatoriaEntre ellos, se incluye la actualización del cobro dely ela nuevas actividades como las plataformas digitales.También está que este año no serán deducibles los pagos realizados a partes relacionadas o a través de un acuerdo estructurado cuando los ingresos estén sujetos a, dejando de lado la posibilidad de deducir el pago si éste se efectuó a valores de mercado como se establece actualmente.Asimismo, destacó que otra de las actualizaciones consiste en, se adecuan los supuestos de responsabilidad solidaria para que los liquidadores lo sean por las contribuciones que debió pagar la sociedad en liquidación o quiebra durante su gestión.Otro de los puntos que resaltaes que se incluyó en elobligar a los asesores fiscales a presentar información a las autoridades fiscales respecto a operaciones en que estén involucrados en el diseño comercial, organización o implementación.En un reciente análisis, elexpresó que los cambios fiscales aprobados para este año representan un avance para mejorar aún más la fiscalización que realiza el Servicio de Administración Tributaria, ya que siguen recomendaciones internacionales.Sin embargo, el gremio consideró que los cambios fiscales son insuficientes, debido a que la fiscalización y auditorías a los contribuyentes no llegarán a todo el potencial recaudatoria mientras no se combata estructuralmente la informalidad.El instituto recordó que de acuerdo al INEGI, cerca del, lo que ilustra el potencial recaudatorio que existe en el país.