¡Combatirá la ‘maldición’!, ¿romperá la leyenda?

Saltillo, Coah.- Una de las más famosas “maldiciones” de la historia de los videojuegos atacó de nuevo en la campaña… y lo hizo sobre Patrick Mahomes, quarterback de los Jefes de Kansas City.



Ya inició, pero…



En octubre pasado, el MVP de la temporada 2018 se lesionó la rodilla y estuvo fuera tres semanas de los campos de juego. En ese momento todo apuntaba a la maldición del juego de Electronic Arts, del cual Mahomes fue la portada de la edición más reciente, el 2020, lanzado poco tiempo antes del encuentro de la Semana 7 ante los Broncos de Denver.



Ese domingo el jugador llamado a ser una de las estrellas de la década sufrió el mismo destino que varios de sus predecesores.



Antecedentes



La lista se remonta 20 años, a 1999, cuando Garrison Hearst, corredor de los 49s de San Francisco tomó el lugar en la tapa que John Madden había ocupado siempre hasta entonces.



El jugador de los 49s quedó fuera de las canchas por dos años luego de una lesión en el tobillo.



En el 2000, Barry Sanders, de los Leones de Detroit, estuvo en la portada, pero se retiró repentinamente y no jugó nunca más desde que engalanó el juego.



Michael Vick fue la portada en 2004, su velocidad en el juego no tenía comparación, sin embargo, cuatro años más tarde terminó en prisión.



Shaun Alexander, corredor de los Halcones Marinos, estuvo en la portada en 2007, luego de una gran temporada, sin embargo, fue cortado dos años después de ser la cara del juego y no volvió a jugar en la NFL.



Rob Gronkowski en 2017 fue la portada, el año siguiente tuvo varias lesiones y sólo participó en seis partidos.



Finalmente, el caso más sonado es el de Antonio Brown, en 2018, quien era la gran estrella de la NFL, pero ya no juega en la liga, incluso se encuentra en problemas con la justicia.



Dejó Pittsburgh y fue despedido, tanto de Raiders como por los Patriotas, en el lapso de menos de un mes.



Contracorriente



Mahomes se sumó a una extensa lista, de la que realmente solo unos pocos, como Tom Brady, lograron salir ilesos. Y ahora tiene la oportunidad incluso de romperla, ya que ningún jugador en la portada de un Madden ha sido campeón el mismo año en que es elegido por EA como estrategia para vender el videojuego.