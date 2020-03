Come nopales durante la cuarentena, ¿por qué?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El nopal es bien conocido por las propiedades y beneficios que le aporta al organismo, por consiguiente, en esta ocasión te diremos por qué es bueno comer este alimento durante la cuarentena.



Los nopales son plantas semidesérticas que son consumidas en preparaciones como ensaladas, guisados y hasta jugos. Es por ello que en esta ocasión, en Menú te diremos cuál es la importancia de tenerlos en tu despensa durante la pandemia de Covid-19.



En esta etapa de cuarentena no debes olvidarte de incluir nopales en tus recetas, pues este ingrediente puede darte un sinfín de posibilidades culinarias y beneficios a la salud.



Componentes nutricionales



De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, el nopal está compuesto principalmente por calcio, potasio, magnesio, sílice, sodio y en pequeñas cantidades hierro y aluminio. Estos minerales están acompañados por carbohidratos, además es una buena fuente de fibra dietética.



Por otro lado, en un estudio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán se encontró que el nopal posee propiedades antioxidantes aportadas por su contenido de beta caroteno, polifenoles y vitamina C, y para aprovecharlas, este vegetal debe cocerse al vapor por un tiempo máximo de 10 minutos.



Debes saber que se puede cultivar y cosechar durante todo el año, esto propicia que no falte en los mercados, por ello, puedes aprovechar el consumo de esta planta cactácea durante esta cuarentena.



Variedad de platillos

Si quieres consumir algo delicioso y nutritivo, esta cuarentena no olvides que los nopales ofrecen en la cocina una gran cantidad de propuestas y alternativas que puedes preparar para toda la familia.



Desde guisados como mole, tamales, mixiotes, rollitos de carne con nopales, sopes y huaraches, bebidas como agua de nopal y atole e inclusive postres como gelatinas, panqués, mermeladas y buñuelos forman parte de la riqueza culinaria de esta planta semidesértica.