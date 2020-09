Comedia Networks; nueva era televisiva con Israel Jaitovich

Escuchar Nota

Ciudad de México-. A partir de este lunes Israel Jaitovich, quien estaba al frente de Distrito Comedia, es el nuevo director de Comedia Networks, una nueva dirección dentro de los canales de paga de Televisa enfocada en el humor.



“Comedia Networks es un proyecto, es una nueva dirección que busca agrupar la especialización del humor, la comedia es un género que se cuece aparte, no es lo mismo un escritor de melodrama que uno de comedia, no porque uno sea más que el otro, simplemente son géneros diferentes”, dijo Jaitovich durante conferencia de prensa.



El nuevo director, que por más de dos años estuvo al frente del canal Distrito Comedia, celebró que en este tiempo, y dentro de los 240 canales de paga que tienen, es el de DC el que se ha colocado en primer lugar de audiencia.



“Habemos personas que toda la vida hemos dedicado al humor. Este proyecto busca reunirlos, reclutarlos para hacer proyectos de humor”, agregó.



Comedia Networks quedará al frente de Distrito Comedia y harán diversos proyectos, entre ellos El Circo, que pasará por Bandamax desde el 29 de septiembre; el otro es El Show del Hombre, que se estrenará el 28 de septiembre; y el 30 estrenarán la nueva Cantina del Tunco.







En octubre comenzarán las grabaciones de El Júnior, el Mirrey de los Capos, primera serie original de Distrito Comedia.

“Será la primera narcocomedia de México, este género que es tan bien recibido o que tiene bastante rating, que es el de las narcoseries, pensamos que la evolución del mismo género es hacerlo en parodia también para trivializar el tema y quitarle esa grandeza que le hacen a los narcos, en esta serie nadie va a querer ser narco, eso sí se los puedo garantizar”, dijo Jaitovich.



Los nuevos programas alternarán con otros formatos emblemáticos de la empresa. Durante la conferencia estuvieron presentes Bárbara Torres, Chuponcito, Kompayaso, Alma Cero, Gustavo Munguía y Edson Zúñiga El Norteño, así como Damián Villar, director general de Contenidos y Producción de Televisa Networks, que señaló: “Todo esto es gracias al liderazgo de Israel Jaitovich y su equipo, que juntos han hecho un sello de calidad del canal desde su renovación, con una programación estratégica que combina los contenidos más estratégicos de Televisa, formatos cortos y programas nuevos originales hechos a la medida. Por eso estamos orgullosos de que Israel encabece Comedia Networks”.



Comediantes como Bárbara Torres señalaron que Jaitovich ha dado gran espacio a las mujeres en la comedia, para quienes, durante mucho tiempo, no hubo gran cabida en el medio, pero como hacen falta más, se ofreció a ser reclutadora de nuevos talentos femeninos.



“Cada vez nos incorporamos más mujeres, siempre se tomó como que la comedia era de hombres, por más que yo parezca hombre soy mujer y el tema es que cada vez nos incorporamos más, próximamente voy a dirigir uno de los programas de Israel, las mujeres que quieran traer cosas pueden traerlas conmigo”, comentó.