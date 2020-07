Comediante Paco de Miguel hizo chiste sobre AMLO Y causa polémica en Twitter

Escuchar Nota

"Me entregan la presidencia? Me la entregas @lopezobrador_. Me entregas la presidencia", fue la publicación en tono cómico que compartió Paco y que ya tiene más de 70 mil Me gusta.

Me entregan la presidencia? Me la entregas @lopezobrador_ Me entregas la presidencia — Paco De Miguel (@PacoDeMiguelF) July 5, 2020

Wey vas bien como comediante , haces recordar momentos de la vida académica de la mayoría de la gente, lo que hace que nos identifiquemos . No la cagues volviendote un twitero político como las actrices sin chamba y los youtubers sin talento que quieren fama. — Alejandro (@Agarciaf1103) July 5, 2020

@PacoDeMiguelF Paquito hermoso no te metas en eso mijo, no por amenaza ni por miedo... esta chido que hagas algo diferente a los demás, toooodos le tiran a AMLO para ti no es necesario — MaryJane (@janedo3544) July 5, 2020

Paco de Miguel es otro de esos imbeciles que hacen burla con estereotipos absurdos de la mujer. Lo bueno que las feministas han luchado por evitar que se siga haciendo este tipo de comedia estupida. — AndrewSan (@manandreek) July 5, 2020

soy feminista y no me parece ofensivo en absoluto el humor de Paco de Miguel.

se me hace un humor sano, sin el afán de ofender a nadie, porque sus personajes no son un ataque a las mujeres, porque en lo personal yo he convivido con gente así y por si no sabían, se llama parodia. — Litza Tenorio (@litzavt) June 27, 2020

Hay que cuidar mucho a Paco de Miguel y a Whatsopa. Es lo único bonito y puro que le queda al internet — (@breeennnd) July 2, 2020

Paco de Miguel es lo único bueno que le pasó al 2020 — ️ (@okaaylai) July 5, 2020

Cuando veo que quieren cancelar a paco de miguel pic.twitter.com/VlMu52cDPf — NRM2 (@MyMundo6) July 5, 2020

Wey Paco de Miguel es un tipazo, nunca se mete con nadie, no se mete con el físico, simplemente imita cosas que ha visto, y por eso le va cabron, porque es real, es humor súper blanco, e imita a chingos, no solo a mujeres pa que se callen. Con él NO, si no les gusta PA QUE LO VEN — Rebeca Schürenkämper (@RebecaSchurenK) July 5, 2020

Quieren cancelar a Paco de Miguel por imitar mujeres. También imita hombres. Solo quiere hacer reír. Hacer reír es de lo más noble que existe. “Dejan de quererlo cancelar por favor, de de dejan de quererlo cancelar”. — Gon Curiel (@GonCuriel) July 5, 2020

debido a las imitaciones que realiza en video de profesoras estrictas, madres de familia distraídas y alumnas de escuelas privadas. Esto lo ha llevado a tener miles de seguidores y que cada contenido que produce se vuelva viral.Pero este domingo, según los internautas de la red social: primero por algunas acusaciones que tacharon su contenido de ofensivo contra las mujeres y también por un tuit que publicó ayer sábado donde, haciendo uso de uno de sus personajes, la coordinadora Lety Mondragón, leTras este mensaje,Además, este domingo surgieron varias denuncias en Twitter (algunas ya borradas) que señalaron el contenido de Paco como ofensivo y dañino para las mujeres.Ante esto, miles de usuarios respaldaron el trabajo del comediante, señalando que ha sido lo "mejor" que le paso al 2020, pues sus parodias que no tiene el afán de atacar a las mujeres, sino de mostrar cómo es el comportamiento de ciertas personas de forma graciosa. https://www.milenio.com/espectaculos/famosos/paco-miguel-imitaciones-comediante-causan-polemica-twitter Información por Milenio