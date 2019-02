Comenzaron a espiarme desde los 70: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que comenzó a ser espiado por la Dirección Federal de Seguridad desde los años 70.En Macuspana, sitio que lo vio nacer, AMLO explicó que se enteró del espionaje en su contra tras solicitar su expediente, ya como presidente de México.“Ahora me encontré, fíjese lo que son las cosas, las vueltas que da la vida. Me encontré, o mejor dicho, pedí que me llevaran mi expediente donde espiaban, donde empecé a luchar como opositor. Me entregaron mi expediente”.“Es un timbre de orgullo poderles decir que desde hace 40 años estaban las orejas detrás de mí espiándome”, presumió.En aquellos tiempos AMLO era luchador social en la zona de La Chontalpa.Debido a esta experiencia fue que AMLO ordenó que no se realice espionaje en su administración, mucho menos a quienes protesten contra el gobierno.“Por eso ya ordené que ya no haya espionaje en el gobierno, que no anden siguiendo a nadie, que no anden espiando a nadie. Que todos actuemos como ciudadanos libres, que tengamos esa garantía”, cerró.