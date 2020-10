Comerciantes agonizan y claman por más ayuda

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Aunque los comerciantes que se ubican en la zona centro ya recibieron apoyo con recursos provenientes del gobierno estatal, no han sido suficientes para mantenerse en pie y conforme se han ido extendiendo las restricciones para cruce a los mexicanos no esenciales, las ventas prácticamente son nulas.



Y tan se encuentran muy afectados ante la desesperante situación que los propietarios de las tiendas han pedido más apoyo, dijo el Mayor Luis Sifuentes quien manifestó que deberían los representantes estatales hacer otro programa de ayuda para dirigirlos a los comerciantes de esta región.



Comentó que aunque se han utilizado ya los fondos para ayuda al comercio (400 mil dólares: de 3 mil a 5 mil dls a quienes calificaron) el juez está haciendo lo propio y es posible que aquellos que no alcanzaron a recibir nada con la ciudad, lo obtengan con el condado.