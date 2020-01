Comerciantes de videojuegos no dan datos sobre Natural Selection

“No puedo dar detalles sobre este video juego, de ninguno, porque creo que con lo que sucedió en Torreón, pues se estigmatizará a estos juegos, por lo que realizarán operativos y estarán quitándolos de la venta, no nos conviene”, aseguró uno de los vendedores del Mercado Hidalgo, quien prefirió no dar su nombre, ni datos sobre la venta de este videojuego en la ciudad.



“Por el momento no tenemos en existencia, pero se vende poco, aunque sí hay personas que desembolsan esa cantidad para este tipo de juego”, señaló uno de los jóvenes que atiende la sección de Tecnología del lugar.



“No creo que los juegos tengan que ver con la matanza del niño, porque si no todos los niños que lo juegan serían asesinos, pero desgraciadamente se le echa la culpa a otros factores”, expresó otro vendedor, que por cuestiones de seguridad, tampoco dio su nombre.



Para los vendedores de videojuegos en el, la noticia que cimbró a la sociedad mexicana el pasado viernes, cuando un niño de sexto de primaria asesinó a su maestra, hirió a algunos de sus compañeros y se suicidó, en Torreón, Coahuila, y que esta acción fue calificada como influencia del, también se comprobó que tal videojuego no está a la venta, aunque algunos otros que contienen violencia dentro de su trama sí.En una reconocida tienda, de una cadena comercial, ubicada en Avenida Revolución, también se preguntó sobre la venta del video juego, mismo que no se encontraba en existencia, aunque algunos otros más, en línea similar a Natural Selection, se vende entre los casi 400 pesos y hasta los mil 500 pesos.no se encontró en vitrinas, aunque se informó que podría solicitarse en línea. El video juego ya no se exhibe en la tienda virtual de la empresa., y se basa en una guerra entre seres de otro planeta llamados Kharaa y humanos, denominados como Frontiersmen, que luchan por partidas que pueden durar de 10 minutos a una hora, dependiendo del bando que sale victorioso.El desarrollador de este juego electrónico es Charlie Claveland que plasmó la creación de estrategias en tiempo real, por lo que, uno de los jugadores mantiene el liderazgo en la partida.(organización encargada de esa labor), aunque muchos usuarios por internet señalan que, por los temas que trata, debería ser para adolescentes y adultos.