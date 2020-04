Comerciantes del Mercado Juárez se aferran a vender lo que se pueda

Escuchar Nota

“Está de plano solo. Ahorita nada más vendí dos kilos de menudo, por separado. Las ventas se aflojaron de a tiro, no hay nada. Hubo días en que nada más despachamos a una persona, y al siguiente día a nadie”, comentó.

“Dicen las noticias que al rato se va a poner más dura la situación. Hacía poquitos trabajos porque sólo trabajo en las tardes, pero ganaba mil 200 por semana, ahora la mitad algunos 500 o 600 pesos”, dijo.

“Estamos conscientes que ahorita la cosa está mal, por eso en Cabildo aprobaron esta clase de descuentos, para apoyar a los comerciantes”, afirmó.

Dos terceras partes delse encuentran con las cortinas abajo. Los pocos locales que siguen abriendo se encuentran con ventas mínimas, pero ante la falta de ahorros o ingresos alternos, no les queda de otra que trabajar., días en que no vende ni un solo kilo de carne; otras solo tiene dos clientes durante la jornada.En el caso de, la cosa no pinta mejor, pues sus ingresos han caídos drásticamente en las últimas semanas.