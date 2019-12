Comerciantes protestan en NL por permisos para vender cohetes

Nuevo León.- Decenas de vendedores de fuegos artificiales se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para pedir que se les permita ofrecer sus productos durante las fiestas de fin de año.



Los comerciantes señalaron que durante los pasados festejos navideños perdieron considerables sumas de dinero, después de que prácticamente todos los municipios metropolitanos acordaron prohibir el uso de cohetones para evitar la contaminación ambiental y molestias a las mascotas.



Los 30 manifestantes, procedentes de las ferias de Apodaca, García, Santiago, Juárez, Guadalupe y Monterrey, solicitaron que la autoridad estatal interceda por ellos para que les permitan abrir sus locales durante, al menos, los últimos tres días del año.







Alegaron que la venta de los productos basados en pólvora les permitirá recuperar la inversión que ya hicieron en la compra de las variedades de cohete, la hechura, la renta y la instalación de los locales en las ferias del cohete que, por vez primera, se mantuvo cerrada en las fiestas decembrinas.



Mencionaron que los municipios les impiden ejercer su derecho a trabajar, e incluso algunos de los oferentes tramitaron amparos que no han sido observados por las autoridades municipales, que no han expedido autorizaciones para la venta de pirotecnia en la localidad.



Con la exhibición de pancartas que decían “La raza quiere cohetes”, “Ayuda a trabajar, Bronco, sólo tres días”, “Queremos trabajar decentemente” y “No a lo clandestino, sí a lo legal”, señalaron que en cada una de las ferias que no abrieron hay unos 300 vendedores, por lo que, en conjunto, serían miles los comerciantes que están en riesgo de perder inversiones para las que empeñaron, en algunos casos, sus coches y hasta sus casas.