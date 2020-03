Comercios de Saltillo atienden a los clientes sin medidas sanitarias

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Decenas de trabajadores en atención de servicio al cliente continúan laborando sin instrucción de sus patrones para mejorar las condiciones de salubridad que los proteja de algún contagio o proporcione los insumos para su cuidado como trabajador expuesto.



Comercios locales, negocios, empresas receptoras de pago y supermercados ubicados al sur de la ciudad, aún no implementan medidas de seguridad sanitarias para sus empleados pues la única indicación es mantener limpia su área de trabajo.



Sin embargo, en el caso de los adultos mayores que se encuentran empacando las despensas de los centros comerciales, no tienen ninguna indicación de usar guantes o cubrebocas, considerando que son parte de la población más vulnerable.



Las empleadas en cajas del servicio de cable, agua u otro servicio, por ejemplo, además de permanecer en áreas cerradas con una afluencia de clientes considerable y en atención a decenas de clientes, no son protegidas con insumos que prevea sus propia empresa para resguardarlas de alguna enfermedad viral.



Trabajadores de zapaterías, tiendas de ropa, artículos electrónicos y demás artículos se encontraron limpiando los locales y negocios continuamente para recibir a sus clientes en las mejores condiciones.





¿Qué dice la ley?



Según la Ley General del Trabajo, la empresa para la que laboras debe proveer de las condiciones de seguridad para desempeñar tu trabajo, así como proveer de las herramientas que faciliten dicha seguridad, significa que los patrones deberán proteger a sus empleados a través de medidas de salubridad donde los insumos que se requieran sean financiados por la empresa y no por el trabajador.