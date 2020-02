Comida perfecta para el Super Bowl

Escuchar Nota

Uno de los eventos deportivos más esperados por los amantes del deporte es sin duda el, mismo que ya está listo para disputarse el día de hoy en su edición número 54.Desde sus inicios, el Super Bowl a capturado la atención del público y no solo en los Estados Unidos, sino que, con el avance tecnológico, poco a poco han sido más las personas que se han sumado a los fanáticos que disfrutan de estos partidos de equipos de la NFL.Más allá del gusto por el deporte en sí, las personas disfrutan de este evento por el ambiente que se vive tanto en el estadio sede, como en los diversos lugares en donde se reúnen para ver el encuentro, desde un bar o restaurante, algún club social o deportivo o simplemente en casa, en grupo de amigos o familia, pero todos con la firme intención de disfrutar de una tarde llena de diversiónY es precisamente, cuando las personas se reúnen en un domicilio particular, en donde se vive uno de los mejores ambientes y sin lugar a dudas, la comida que se sirve y disfruta para ver el partido, tiene vital importancia para que la reunión sea todo un éxito.Es imposible pensar en ver un Super Bowl con los amigos o la familia sin disfrutar al mismo tiempo de una exquisita botana rica y diferente porque eso de comer papas fritas o a la francesa y cacahuates ya pasó de moda, ahora hay muchas opciones, ya sea que quieras preparar o que vayas a algún lugar a disfrutarlas.Si eres amante de los platillos mexicanos, puedes elegir un; solo tienes que agregar arrachera, chorizo, nopales, queso panela y cebollitas cambray. Acompáñalo con mezcales y cervezas.Lossiempre son una excelente opción. Con cebolla, cilantro, piña y una buena salsa nada te puede faltar, además ¡quién puede resistirse a los tacos!Para quienes prefieren los platillos más elaborados, y siguiendo con lo mexicano, están laspara taquear siempre serán bien recibidos por todos, es comida que solo de verla despierta el apetito y satisface los gustos de los más exigentes.No se pueden dejar de lado las tradicionales hamburguesas o las alitas con un toque mexicano. Para cambiarle un poco a las hamburguesas, las puedes hacer de camarón, portobello o costilla, ya que se salen de lo tradicional y adquieren un atractivo diferente para algunas personas, por ejemplo, la de portobello para vegetarianos.Se trata de elegir comida rica, así que unashechas con pan, jamón serrano, y queso pueden funcionar. También aplican unas tostadas de atún son muy sencillas de preparar sólo necesitas que el producto sea fresco y agregar ingredientes como aguacate y alguna salsa.Si prefieres algo más ligero, puedes preparar, sólo necesitas arroz, salmón o atún, pepinos y aguacate. No te podrías negar a un buen plato de sushi mientras le gritas a tu equipo favorito.En todas las sugerencias anteriores la bebida es sumamente importante, solo hay que elegir la bebida correcta de acuerdo a la comida: cerveza, tequila, mezcal, vinos tinto o blanco, cocteles o incluso aguas frescas de frutas naturales o té helado son las opciones más comunes y recomendables para disfrutar al máximo esta edición del, no únicamente por el partido en sí, sino por los sabores que también se hacen presentes.