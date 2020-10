Comienza el camino en Sudamérica rumbo a la Copa del Mundo

Escuchar Nota

¡La #Sudamericana cambia de formato y tendrá Fase de Grupos! Este es el calendario 2021.



Más información: https://t.co/2qcUJWB9bW pic.twitter.com/0NcE90hAtd — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 2, 2020

Las, están a la víspera de comenzar esta semana, y con elementos sudamericanos que militan en Europa y en los mejores clubes del mundo.La competencia en Europa ha comenzado recientemente a nivel de Clubes, por lo que algunos de los seleccionados llegarán con algo de actividad y ritmo.Los jugadores a seguir, desde el jueves 8 de octubre, serán:, entre tantos otros, quienes intentarán guiar a sus equipos hacia la cita ecuménica que se jugará dentro de dos años.8 de octubreUruguay vs. ChileParaguay vs. PerúArgentina vs. EcuadorColombia vs. VenezuelaBrasil vs. BoliviaBolivia vs. ArgentinaEcuador vs. UruguayVenezuela vs. ParaguayPerú vs. BrasilChile vs. ColombiaSi bien en Sudamérica se esperaba que el inicio de las Eliminatorias sea posterior a la Copa América de Brasil, en mayo del 2019 se hizo oficial el cambio de planes: desde la Conmebol confirmaron que el certamen clasificatorio hacia Qatar 2022 iba a empezar en marzo de 2020, aprovechando que el Mundial también se jugará unos meses más tarde de lo normal (entre noviembre y diciembre del 2022). Sin embargo,, a jugarse el 26 y 31 de marzo, pero debió repetir cuando las programó para septiembre, y luego para octubre, con el día 8 como el pactado para el comienzo.dos fechas por cada una, en marzo -no se pudo por el coronavirus-, septiembre -mismo caso-, octubre y noviembre, totalizando 8 partidos, de los cuales se jugarán 4.-dobles- repartidas en los meses de marzo, junio, setiembre, octubre y noviembre,Losestán estipulados por la FIFA para