Comienza era del Coyote con Chivas

Ante la mirada de Amaury Vergara, dueño heredero del equipo, el nuevo técnico del Guadalajara Alberto Coyote, comenzó este lunes su interinato al frente de las Chivas.El ahora ex auxiliar de José Saturnino Cardozo, comenzó su etapa al frente del Rebaño con el apoyo de Joaquín Moreno y Carlos Nápoles como auxiliares, Armando Camacho y Alex Gorgonio como preparadores físicos, y con Luis Vals como entrenador de porteros, todos los integrantes de la estructura de entrenadores de fuerzas básicas de Chivas.Vergara observó desde unas butacas la primera práctica de Coyote, acompañado del director deportivo Mariano Varela y del secretario técnico Jesús Hernández.Alan Pulido, delantero que no viajó a la Ciudad de México para el juego contra los Pumas al ser reportado on un golpe, hoy con Coyote ya pudo entrenar con normalidad.Los rojiblancos que fueron titulares en la derrota de 2-1 en CU, tuvieron ejercicios regenerativos, mientras que el resto del equipo, junto con Eduardo López, que sólo jugó medio tiempo, hicieron trabajo más exigente con Coyote.Al final del entrenamiento, el nuevo pastor provisional el Chiverío, sostuvo una plática con Jesús Molina, uno de los lideres del Rebaño y que ya podrá jugar el sábado ante los Lobos al haber cumplido con su partido de castigo.