Comienza hoy de manera virtual Sundance, el festival más importante del cine independiente

Los Ángeles, EU.- Las montañas con nieve y las frías calles de Park City (Utah) son una parte muy característica de Sundance, pero este año el festival más importante del cine independiente tendrá que refugiarse en internet para poder eludir la pandemia.



A partir de hoy y hasta el 3 de febrero, esta edición reducida y virtual volverá a reunir a lo mejor del talento “indie” y emergente de la gran pantalla con una especial atención al cine latino, presente en casi todas las categorías competitivas.



La crisis del coronavirus impedirá esta vez que la industria cinematográfica desembarque con todo su glamur en el gélido Utah, aunque el festival organizó pases en autocines y pequeñas salas del país para que no se pierdan del todo las proyecciones.



En cualquier caso, y al margen de estas “pantallas satélites” que llevarán Sundance a ciudades como San Francisco o Houston, la organización puso todos sus esfuerzos este año en que el festival sea virtual, con estrenos en internet, coloquios digitales y el máximo distanciamiento social posible.







La organización resaltó el esfuerzo que han hecho una vez más para que su programación sea lo más diversa posible.



Así, alrededor de la mitad de los más de 140 filmes y proyectos que forman parte del festival fueron dirigidos por una o más mujeres, en torno al 50% contaron con personas de color como realizadores, y aproximadamente uno de cada siete fueron dirigidos por cineastas que se identifican como miembros de la comunidad LGBTQ+.



Presencia latina



Toda una leyenda latina como Rita Moreno aterrizará en Sundance este año con el documental Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to go for It, que, dirigido por Mariem Pérez Riera, competirá en el apartado de Sundance de no ficción estadunidense.







Otros dos documentales latinos aparecen también en esta categoría: Rebel Hearts, del brasileño Pedro Kos, y Users, de la mexicana Natalia Almada.



Por otra parte, cabe destacar la aparición de Diego Luna, quien acudirá como invitado de honor a la ceremonia de premiación; asimismo Eugenio Derbez, quien desde hace algunos años se ha abierto las puertas en Hollywood, precisó que el filme Coda, donde participa, será el encargado de abrir hoy el evento fílmico.







La participación hispana continuará con John and the Hole, que presentará el español Pascual Sisto en el apartado de películas dramáticas estadunidenses.



Además, la coproducción hispana-estadunidense El Planeta, dirigida por la argentina Amalia Ulman y con el español Nacho Vigalondo (Colossal, 2016) en el reparto, tendrá un hueco en la sección de dramas internacionales..



Fuera de las categorías competitivas hay otras propuestas latinas como la coproducción entre México y EU Son of Monarchs, que cuenta con Tenoch Huerta en su elenco y que se verá en Next (sección de Sundance destinada a las cintas más innovadoras).