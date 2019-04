Comienza juicio del expolicía que mató a una australiana

El juicio de asesinato de un expolicía de Minnesota que mató a una mujer australiana desarmada en 2017, desatando la indignación en Estados Unidos y en el país de la víctima, inició este lunes con la selección del jurado.Mohamed Noor le disparó a Justine Damond en Minneapolis(estado de Minnesota, noreste) en julio de 2017 mientras estaba en el asiento del pasajero de su patrulla policial.Damond se había acercado al coche después de llamar a la policía para reportar una posible violación en el oscuro callejón detrás de su casa, pero recibió un disparo en el abdomen y murió en el lugar.Noor fue despedido de la fuerza policial y acusado de asesinato en segundo y tercer grado, así como homicidio involuntario en segundo grado. Se ha declarado no culpable.El cargo de asesinato en segundo grado puede recibir una sentencia de hasta 25 años.La fiscalía afirma que Noor actuó de manera irracional al disparar contra alguien a quien no vio claramente, y cuando su compañero estaba en la línea de fuego.Los abogados de Noor indicaron que planean montar un argumento de autodefensa.Los procedimientos judiciales deben reanudarse el miércoles.La jueza Kathryn Quaintance prohibió a los fiscales presentar pruebas del historial laboral de Noor, que incluye un incidente en el que habría apuntado con un arma a un automovilista durante un control de tráfico, y la negación ocasional a responder a llamadas a la policía, según el periódico The Minneapolis Star Tribune.El asesinato de Damond causó indignación internacional.La australiana de 40 años se había mudado a Estados Unidos para casarse con su prometido estadounidense, Don Damond. Sus familiares australianos y el gobierno del país exigieron una explicación, mientras que las protestas en Minneapolis llevaron a la renuncia del jefe de policía de la ciudad.