Comienza la carrera de los Goya en el año más complicado del cine; conoce los nominados

#Goya2021 Nominadas a Mejor Película Iberoamericana: El agente topo (Chile), El olvido que seremos (Colombia), La llorona (Guatemala) y Ya no estoy aquí (México). — Premios Goya (@PremiosGoya) January 18, 2021

Pese a la excepcionalidad de un año con muchos estrenos aplazados y la taquilla en caída libre (-72%) por la pandemia,, a las que aspiran 155 películas, entre ellas "La boda de Rosa" de Icíar Bollaín o "Las niñas" de Pilar Palomero.La, semipresencial y que también se retransmitirá en directo en el Canal 24 horas y la web de RTVE, estaba prevista inicialmente el lunes pasado, 11 de enero, pero las consecuencias del temporal Filomena obligaron a un aplazamiento., presentador de la gala en tres ediciones consecutivas (de 2015 a 2017), y(Goya de Honor 2017), serán los encargados de desvelar la lista de finalistas en las 28 categorías, en un acto que tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana en la sede de la Academia de Cine.La gala de entrega, dirigida y presentada por Antonio Banderas y María Casado, y volverá a la ciudad de Málaga por segundo año consecutivo, pero en esta ocasión a un recinto más reducido, el Teatro del Soho CaixaBank, y con medidas de seguridad y sanitarias por la covid-19.Entre los favoritos a nominación destacancomo Icíar Bollaín, con "La boda Rosa", Isabel Coixet con "Nieva en Benidorm", Javier Fesser con "Historias lamentables", Gracia Querejeta con "Invisibles", Pablo Agüero con "Akelarre" o Juanma Bajo Ulloa con "Baby".Pero también, que han brillado especialmente tanto en ficción -Pilar Palomero con "Las niñas", David Pérez Sañudo con "Ane" o Pedro Collantes con "El arte de volver"- como en documental, con joyas como "El año del descubrimiento" de Luis López Carrasco, "My Mexican Bretzel" de Nuria Giménez Lorang o "Dear Werner" de Pablo Maqueda. De las 155 películas candidatas, más de un tercio, 57, son óperas primas.Y, aunque lasno suelen ser apreciadas por los académicos, no puede descartarse que este año hagan una excepción con "Padre no hay más que uno 2", de Santiago Segura, que no solo se atrevió a estrenar cuando nadie lo hacía sino que arrasó en taquilla y se convirtió en faro para el resto del cine español.Patricia López Arnaiz ("Ane"), Candela Peña ("La boda de Rosa") o Kiti Manver ("El inconveniente") destacan en las categorías interpretativas, junto a actores como Juan Diego Botto y Raúl Arévalo ("Los europeos"), los imbatibles Luis Tosar ("Adú) o Antonio de la Torre ("El plan"), Javier Gutiérrez ("Hogar") o Javier Cámara ("Sentimental").La Academia ha hecho una excepción por la pandemia y, como "Hogar" de los hermanos Pastor (Netflix) o "Historias lamentables" de Fesser (Amazon).De las, estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, 82 son de ficción, 72 documentales y solo una de animación, por lo que ya tiene el premio asegurado, se trata de "La gallina Turuleca", dirigida por Eduardo Gondell y Víctor Monigote.También concurren 56 filmes europeos, 16 cintas iberoamericanas y 35 cortometrajes -15 de ficción, 10 documentales y 10 de animación-.El oscarizadocompite en esta ocasión en el apartado de mejor película iberoamericana con "El olvido que seremos", una producción colombiana, rodada principalmente en Medellín, y basada en la novela autobiográfica de Héctor Abad Faciolince, que también representará a Colombia en los Oscar.Se enfrentará acomo la chilena "El agente topo", de Maite Alberdi, la guatemalteca "La llorona". de Jayro Bustamante, oEl otroes para la actriz Ángela Molina que recogerá el Goya de Honor en reconocimiento a una carrera que le ha llevado a trabajar con algunos de los cineastas más destacados de las últimas décadas, desde Buñuel a Almodóvar, Borau, Gutiérrez Aragón, Jaime Chávarri, Jaime de Armiñán, Josefina Molina, Bigas Luna, Jaime Camino o Pablo Berger."Adú", "Ane", "La boda de Rosa", "Las niñas" y "Sentimental".Salvador Calvo ("Adú"), Juanma Bajo Ulloa ("Baby"), Iciar Bollain ("La boda de Rosa") e Isabel Coixet ("Nieva en Benidorm").David Pérez Sañudo, por "Ane"; Bernabé Rico, por "El inconveniente"; Pilar Palomero, por "Las niñas" y Nuria Giménez Lorang, por "My Mexican Bretzel".MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA: Amaia Aberasturi ("Akelarre"), Patricia López Arnaiz ("Ane"); Kiti Mánver ("El inconveniente") y Candela Peña ("La boda de Rosa")Mario Casas, por "No matarás"; Javier Cámara, por "Sentimental"; Ernesto Alterio, por "Un mundo normal" y David Verdaguer, por "Uno para todos".Juana Acosta, por "El inconveniente"; Verónica Echegui, por "Explota, Explota"; Nathalie Poza, por "La boda de Rosa" y Natalia de Molina, por "Las niñas".Álvaro Cervantes, por "Adú"; Sergi López, por "La boda de Rosa"; Juan Diego Botto, por "Los europeos" y Alberto San Juan, por "Sentimental".Jone Laspiur, por "Ane"; Paula Usero, por "La boda de Rosa"; Milena Smith, por "No matarás" y Griselda Siciliani, por "Sentimental".Adam Nourou, por "Adú"; Chema del Barco, por "El plan"; Janick, por "Historias lamentables": y Fernando Valdivielso, por "No matarás".Alejandro Hernández, por "Adú"; Claro García y Javier Fesser, por "Historias lamentables"; Alicia Luna e Iciar Bollain, por "La boda de Rosa" y Pilar Palomero, por "Las niñas".David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido, por "Ane"; Bernardo Sánchez y Marta Libertad Castillo, por "Los europeos"; David Galán Galindo y Fernando Navarro, por "Orígenes secretos" y Cesc Gay, por "Sentimental."La gallina Turuleca "."Anatomía de un dandy", "Cartas mojadas", "El año del descubrimiento" y "My Mexican Bretzel"."Corpus Christi", "El oficial y el espía", "El padre" y "Falling"."El agente topo" (Chile), "El olvido que seremos" (Colombia), "La llorona" (Guatemala) y "Ya no estoy aquí" (México)."16 de decembro", "A la cara", "Beef", "Gastos incluidos" y "Lo efímero"."Biografía del cadáver de una mujer", "Paraíso en llamas", "Paraíso" y "Solo son peces"."Blue & Malone": "Casos imposibles"; "Homeless Home", "Metamorphosis" y "Vuela"."Adú", "Akelarre", "Black Beach" y "Las niñas"."Adú", "Akelarre", "Black Beach" y "Nieva en Benidorm"."Adú", "Akelarre", "Baby" y "El verano que vivIMOS"."Adú", "El verano que vivimos", "La boda de Rosa" y "Las niñas"."Adú", "Black Beach", "El año del descubrimiento" y "Las niñas".Adú", "Akelarre", "Black Beach" y "El plan"."Adú", "Akelarre", "Black Beach", y "Las niñas"."Akelarre", "Explota, explota", "Las niñas" y "Los europeos"."Adú", "Akelarre", "Explota, explota" y "Orígenes secretos"."Akelarre", "Black Beach", "Historias lamentables" y "Orígenes secretos".