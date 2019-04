Comienzan a fumar los niños desde los 11 años

Niños desde los 11 años inician el consumo de tabaco ante la publicidad subliminal que pueden encontrar en Internet y en películas, ya que la industria tabacalera busca formas de promoción de modo subliminal, tanto por Internet como en filmes, de acuerdo con el monitoreo que realizan las organizaciones Códice y Salud y Género.Advirtieron que las consecuencias para la salud serán fatales.Eduardo del Castillo Valadez, director de Códice, alertó sobre un incremento no sólo en el número de niños fumadores, sino también en el número de mujeres que, desde temprana edad, consumen cigarros.Aseguró que, si en jovencitas aumentó, en adultos disminuyó y en varones se mantuvo."El hecho de que las mujeres se hayan incorporado fumando más, vamos a tener dentro de 10 o 15 años un problema muy severo porque son jovencitas, niñas, casi adolescentes, que ya siendo adultas van a estar sufriendo los estragos de haber fumado desde muy pequeñas".En Veracruz, pese a que ya se cuenta con una ley antitabaco, aprobada en 2011 y un reglamento que fue publicado en 2012, no se cumple al 100 por ciento y la facilidad con la que los menores pueden adquirir el producto es muy sencilla.Dentro del reglamento que las autoridades municipales deben vigilar que se cumpla, se establece que los cigarros no pueden ser vendidos al menudeo (sueltos) a un precio que oscila entre los cinco y siete pesos."Los adquieren en la calle, en restaurantes, en los antros y el mal no sólo es para quienes fuman, sino para quienes inhalan el humo, que es aún más dañino", mencionó Eduardo del Castillo.En los restaurantes y cafeterías tampoco son respetados los llamados espacios 100 por ciento libre de humo, por lo que el reclamo fue a las autoridades municipales en todo el estado.Sobre cómo es que los menores se hacen aficionados al tabaco, el activista aseguró que las empresas fabricantes de cigarros buscan la influencia de la industria fílmica para estimular sutilmente el consumo."Hay una publicidad muy sofisticada por parte de la industria tabacalera. Ellos no tienen interés en la salud de las personas. Ellos quieren sus ganancias, son totalmente inescrupulosos y buscan un número de formas", dijo.Explicó que en las películas los personajes fuman el 400 por ciento más que lo que se fuma en la realidad."Es decir, las personas se pueden estar fumando en términos de 12 horas, digamos, 10 cigarros y en la película en proporción del tiempo de exposición, se fuman 4 veces más, es como si la gente estuviera fumando todo el tiempo".Aseguró que es porque las tabacaleras han invertido en filmes porque de acuerdo con la ley no pueden contratar espacios publicitarios.El director de Códice advirtió que en Veracruz mueren 10 personas diariamente por consumo de tabaco y de esos 10, uno muere sólo por la inhalación del tabaco.