Comisión Disciplinaria investiga a Miguel Herrera

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que abrió una investigación de oficio al técnico del América, Miguel Herrera, por las declaraciones que realizó tras el partido con Morelia.Al final de dicho duelo correspondiente a la fecha nueve del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, el estratega señaló que es mentira que su equipo sea beneficiado con el Video Asistente Arbitral (VAR), luego que consideró que el penal que se le marcó en contra no se revisó, pese a que no era claro si la falta era fuera o dentro del área.Herrera ya había criticado al VAR luego del partido de la fecha siete ante Pumas de la UNAM, por un penal que no se marcó sobre el chileno Nicolás Castillo.Ante esta situación, la Disciplinaria informó que “abrió un procedimiento de investigación de oficio por las declaraciones emitidas por el Director Técnico del Club América, Sr. Miguel Ernesto Herrera Aguirre, al término del partido disputado el pasado 1 de Marzo de 2019 correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2019 de LIGA MX entre los Clubes Monarcas Morelia vs. América”.La Comisión Disciplinaria explicó que analizará las pruebas aportadas respecto a esta situación “y determinará lo conducente”.