Comisionado Goodell alienta a equipos de la NFL a contratar a Kaepernick

Escuchar Nota

"Si él (Kaepernick) quiere reanudar su carrera en la NFL, entonces obviamente se necesitará un equipo para tomar esa decisión", dijo Goodell. "Pero yo doy la bienvenida a eso, apoyo a un equipo que tome esa decisión, y les animo a hacerlo".

"Espero que estemos en un punto en el que todos se comprometan a hacer un cambio sostenible a largo plazo", agregó.

El, se pronunció a favor del regreso a la liga de, quien está sin equipo desde sushincando una rodilla durante el himno previo a los partidos.Este gesto, ferozmente criticado desde diversos sectores incluido el presidente, se ha convertido en un símbolo de las actuales manifestaciones contra la desigualdad racial y la brutalidad policial desatadas en Estados Unidos a raíz del crimen deel mes pasado.Estrellas del deporte, como, y de la propiahan reivindicado estas últimas semanas la figura de, lo que llevó al comisionadoa reconocer que la liga se equivocó al haberinvitó también al mariscal de campo a colaborar con la liga fuera de las canchas si, a sus 32 años, prefiere no retomar su carrera de jugador."Si sus esfuerzos no están en el campo sino en seguir trabajando en este espacio, le damos la bienvenida a esa mesa y a que nos ayude,sobre el tipo de cosas que deben hacerse en las comunidades", dijo Goodell durante el programa "El Retorno de los Deportes" de ESPN., y queremos asegurarnos de que todo el mundo sea bienvenido a esa mesa, e intentar ayudarnos a tratar algunas cuestiones muy complejas y difíciles, que han estado presentes durante mucho tiempo", dijo Goodell., cuando formaba parte de losy comenzó a llevar a cabo la protesta antes de los partidos, a la que se unieron otros jugadores.Los 49ers, equipo al que Kaepernick lideró hasta la final del Super Bowl en 2013, le dejaron en libertad a principios de 2017. Rodeado de polémica por su activismo, ninguna franquicia lo volvió a fichar desde entonces, lo que generó las sospechas de algún pacto entre los dueños para mantenerle fuera de la liga.Ante esta situación, Kaepernick presentó una queja ante la NFL en 2017 y en febrero de 2019 ambas partes llegaron a un acuerdo por una cantidad no revelada.