Comisionado Ruiz apoya petición de reabrir frontera

Eagle Pass, Tx.- La decisión de pedir al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de Homeland Security en Washington de que se reabra la frontera a los viajeros no esenciales, hecha por la iniciativa privada es apoyada totalmente por el Comisionado Roberto Ruiz, miembro de la corte del condado de Maverick, pues asegura que realmente urge que el comercio local tenga operaciones y así pueda recuperarse la economía fronteriza.



Dijo que está de acuerdo en lo que expusieron y solicitaron al director en esta ciudad de Aduana, Paul del Rincón, Morris Libson Valdés, el Mayor Luis Sifuentes y Héctor Serna representante de un banco local, para que lo lleve ante las autoridades encargadas a nivel nacional inclusive al gobierno de Estados Unidos, para que ya no se extienda más la restricción de no cruzar a las personas con visa de turista.



El funcionario agregó que esto debe llegar a los representantes estatales y a quienes miran por esta región en el gobierno federal para que intercedan y pidan en Washington que se considere la situación económica que priva en Eagle Pass, y reactiven el movimiento de viajeros no esenciales; eso provocará que los negocios no cierren como ya lo han hecho muchos.



Es un tema, dijo, en el que ciudad y condado debe presionar para lograr el objetivo.