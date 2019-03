Comisiones bancarias no bajarán de manera ‘estrepitosa’: diputada

Patricia Terrazas, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, señaló que los legisladores están en diálogo con el sector bancario para llegar a un acuerdo en el tema de las comisiones, pero aseguró que estás no bajarán de manera “estrepitosa”.Después de la inauguración de la 82 Convención Bancaria, indicó que la preocupación de los banqueros es el libre comercio, pues su actividad es un negocio, pero también están conscientes que tienen que llegar a comisiones más justas, “yo creo que será algo muy estudiado para que no vaya a golpear la economía del banco”, dijo.Legisladores deben saber que sus opiniones afectan mercadosAl preguntarle cómo hacer para que los comentarios de los legisladores no tengan impacto en los mercados, como sucedió con el tema de las comisiones bancarias que provocó que cayera el precio de las acciones de algunas empresas bancarias, Terrazas indicó que tienen que ser conscientes de que sus opiniones afectan decisiones del país, por lo que deben ser responsables.“Tenemos que pensar más allá de nuestra necesidades personales o de nuestro impacto con nuestros electores, tenemos que pensar más allá de los votos, tenemos que pensar en una economía de país, hay que ser muy responsables de las declaraciones que damos porque sí puede suceder lo que ha pasado en algunas otras ocurrencias donde se cae la bolsa, donde la economía del país la mandamos a análisis para ver si mejora”, concluyó.