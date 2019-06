Comisiones del Senado aprueban ley de extinción de dominio

Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron en lo general la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece que los recursos que se obtengan por la venta de activos confiscados a la delincuencia organizada o a funcionarios corruptos, se destinarán a reparar y atender a las víctimas y a programas sociales.Senadores de Morena y la oposición coincidieron por separado en que esta será una herramienta eficaz, moderna, innovadora, ágil y útil para pegarle en el bolsillo al crimen organizado donde más le duele, en sus finanzas.Las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda continuarán trabajando este fin de semana en cinco temas en lo particular en los que aún no hay consenso, ya que se prevé que el próximo martes se discuta en sesión extraordinaria.Entre los temas pendientes está la distribución de recursos por la venta de inmuebles confiscados, los cuales, la oposición quiere que se destinen a programas de combate al crimen o prevención de adicciones, y no programas sociales.En rueda de prensa, Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que con esta ley se busca que el Estado tenga un instrumento efectivo “para inhibir no sólo en la delincuencia organizada sino de grupos han hecho un patrimonio legítimo y legal que se pueda utilizar en la reparación del daño y atención a víctimas”.Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, aseguró que ésta ley será el arma fundamental del gobierno para atacar la estructura financiera de la delincuencia organizada.“Otra cosa nueva es la venta o disposición anticipada en esto que en lo general hemos aprobado, quiere decir que el Estado tendrá una menor carga financiera respecto de los bienes que sean asegurados”, expresó.Mancera dijo que los bienes perecederos decomisados, los de costosa administración y los que puedan sufrir deterioro con el paso del tiempo se podrán vender de manera anticipada.Además, “se incluye también la creación de una cuenta, esa cuenta lo que va a hacer es precisamente estas ventas anticipadas para poder resarcir el daño por también estamos preocupados de la otra parte, de quien puede ser afectado”.El senador del PAN, Damián Zepeda, pidió que esta ley no se convierta en una herramienta de persecución y que proteja al ciudadano.“Por un lado fortalecer las facultades del Ministerio Público, claro, para que el gobierno pueda ágilmente perseguir los bienes que vengan ya sean adquiridos, instrumento o producto de un ilícito. Pero, por el otro lado, proteger al ciudadano de bien, aquel que actúa con buena fe, aquel que está en el rango de lo legal y que no pueda ser perseguido o molestado con esta herramienta”, dijo.