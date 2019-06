Comité del 68 contra militarización de la Guardia Nacional

Al anunciar los eventos conmemorativos por la masacre del 10 de junio de 1971, el Comité del 68 se pronunció contra la militarización de la Guardia Nacional y exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador crear una fiscalía encargada de investigar casos de graves violaciones a derechos humanos, ocurridos desde los años sesenta del siglo pasado a la fecha.En conferencia de prensa, el representante del colectivo, Víctor Guerra, recordó que masacres como la de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, la del Jueves de Corpus de 1971, así como las de Acteal, Aguas Blancas y El Charco, entre otras, “permanecen impunes y en todos los casos han intervenido fuerzas públicas y ha habido la presencia de fuerzas militares”.Guerra, integrante del Comité del 68, resaltó que, si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que “ya terminó la guerra”, la expresión se contradice con el modelo de Guardia Nacional impuesto con la reforma constitucional.López Obrador “arma una Guardia Nacional de carácter militar para continuar esta guerra, y la política para combatir el crimen sigue siendo la guerra, no los sistemas de inteligencia y no el establecimiento de una policía altamente capacitada para la persecución de los delitos, con los cuales se debe combatir y castigar al crimen organizado que lleva a cabo esas ejecuciones en las calles”, subrayó.Tras puntualizar que las “400 mil” víctimas mortales y los más de 40 mil desaparecidos derivados de la guerra contra el crimen organizado superan, con mucho, escenarios de guerras internacionales, detalló que la oposición de movimientos sociales a la Guardia Nacional se debe a que la misma Constitución establece que los militares deben permanecer en cuarteles en tiempos de paz y no estar a cargo de la seguridad pública.“Queremos paz, no queremos guerra, ni siquiera una guerra con respeto a los derechos humanos, como se establece en la reforma constitucional que da paso a la Guardia Nacional. Demandamos el fin de la impunidad para abrirle paso a la justicia”, leyó el integrante del colectivo en el pronunciamiento previo a los actos conmemorativos del 48 aniversario del Jueves de Corpus, que dejó al menos 36 jóvenes asesinados.Víctor Guerra precisó que el Comité del 68 mantiene viva la exigencia de sancionar a “los mandos y cuerpos militares que cometen sus daños colaterales contra la población civil”, e insistió que “lo del 10 junio de 1971 fue obra de exmilitares y mandos militares que planearon y ejecutaron la matanza”.En vísperas de los actos conmemorativos, que llevan como lema “No a la Guerra. Ni con halcones, ni con policías, ni con soldados”, el activista recordó que el año pasado el Congreso de la Unión rindió homenaje a las víctimas de la masacre de Tlatelolco y este año hará lo propio el Congreso de la Ciudad de México con los caídos el 10 de junio de 1971, actos que serán de ornato si no concluyen con la acción de la justicia.Es indispensable que esos reconocimientos “se traduzcan en acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para procurar la acción de la justicia en estos casos, y que los autores materiales e intelectuales rindan cuentas, sean llevados ante los jueces para que declaren lo que saben al respecto y puedan hacer justicia en estos hechos”, recalcó.De igual manera, rechazó que haya acercamientos con el gobierno de López Obrador para la reinstalación de una fiscalía que investigue los crímenes atroces del pasado, y resaltó que desde que el Comité del 68 hizo la petición, el 2 de octubre del año pasado, no ha habido repuesta.“No ha habido una respuesta concreta para reinstalar la fiscalía, ha habido oídos sordos a la petición, pero no vamos a establecer este tipo de vinculaciones (con el gobierno federal) porque es obligación del gobierno –que debe de llevar a cabo la FGR– investigar delitos que son conocidos y que no necesitan denuncia previa de ningún particular”, resaltó.El activista urgió al presidente de la República hacer efectiva su declaración de poner fin a la Iniciativa Mérida, que es “una estrategia de contrainsurgencia puesta por el vecino del norte para proteger su territorio en detrimento del nuestro”.Al señalar que los actos conmemorativos iniciarán este viernes 7 con un homenaje al poeta Leopoldo Ayala, Víctor Guerra destacó que entre las demandas por el 48 aniversario de la matanza de Jueves de Corpus resalta la exigencia de poner fin al porrismo en los centros educativos, y sanciones para quienes lo financian.El activista estuvo acompañado en la conferencia por Arisbeth Reséndiz Murrieta y Laurent Durán, integrantes de la Central de Estudiantes Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes también forman parte del comité organizador de la marcha del próximo lunes 10, que saldrá a las 16 horas del Instituto de Ciencias Biológicas, en el Casco de Santo Tomás, al Zócalo de la Ciudad de México.