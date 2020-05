Comité laboral de EU no tiene jurisdicción en México: Ebrard

Escuchar Nota

“Son comisiones creadas al interior del Congreso de Estados Unidos, en el ámbito legislativo, de acuerdo a su ley de implementación, igual que nosotros podemos hacer lo propio en el ámbito nuestro, no tienen jurisdicción en México.”, dijo.

“Estados Unidos no puede enviar inspectores a México, eso lo aclaramos en su momento, nosotros tenemos agregados laborales y ellos pueden tener agregados laborales, es su derecho, pero ninguno de los dos países puede ejercer actos de inspección en el territorio del otro”, agregó.

El Comité para seguimiento del T-MEC creado por EEUU al interior de su gobierno ha dado lugar a comentarios confundidos. Aclaremos. — Jesús Seade (@JesusSeade) April 30, 2020

“El Comité no es parte del T-MEC. Es un mecanismo interno de Estados Unidos. Cualquier acción que tome, México podrá responder con el mecanismo de Solución de Controversias del Tratado. Por ello la correcta integración de los panelistas para éste es vital”, destacó en la red social.

El cancillerinformó que el Comité Intersecretarial para Monitoreo y Cumplimiento Laboral, creado en Estados Unidos para supervisar la entrada en vigor del, no tiene ninguna injerencia en México; explicó que esa comisión es creada al interior y para trabajos del gobierno estadunidense por lo que descartó cualquier posibilidad de que realicen alguna actividad en el país.Durante la conferencia mañanera, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que dicho comité no tiene jurisdicción en México.Además, dejó en claro que la embajada estadunidense puede tener agregados laborales, así como también México lo puede hacer en Estados Unidos, pero lo que no puede hacer ninguno es realizar trabajos de inspección.Fue a través de una orden ejecutiva que el presidentecreó este comité que trabajará en el marco de la entrada en vigor del tratado del libre comercio entre los tres países.Sin embargo, tras el anuncio, el subsecretario para América del Norte,, aclaró en su cuenta de Twitter que este comité no forma parte del tratado sino que es exclusivo de Estados Unidos.