Escuchar Nota

Elconsidera inaceptable la decisión delde prohibir al presidente del país,, y altos cargos delasistir a los, declaró el jefe del organismo, Stanislav Pozdniakov.El 17 de diciembre ella participación deen eventos deportivos, en particular en los, bajo bandera nacional hasta eldeAdemás quedó prohibido que altos cargos dely el presidente del país asistan a los JJOO."En el veredicto se menciona directamente el(...) consideramos inadmisible semejante posición", dijo Pozdniakov a la prensa.Agregó quetambién no acepta la decisión del, ya que "el tribunal no tuvo plenamente en cuenta los argumentos de la parte rusa".Al mismo tiempo, saludó la decisión de no apoyar el principio de '' y desestimar la petición de lade imponer las sanciones a los deportistas rusos inocentes."El resultado más importante es que elno apoyó a laen la aplicación de medidas de responsabilidad colectiva y no introdujo criterios adicionales para los participantes en los", dijo Pozdniakov.Añadió que los atletas que cumplieron su descalificación podrán participar en los Juegos Olímpicos sin ninguna restricción.El Comité Ejecutivo de laaprobó el 9 de diciembre de 2019 las recomendaciones del Comité de Revisión de Cumplimiento de esa agencia de prohibir a Rusia acoger competiciones internacionales durante cuatro años y a los, representar a su país en las competencias bajo la bandera nacional, con el argumento de supuestas manipulaciones de los datos del laboratorio antidopaje de Moscú por parte de Rusada que se habrían producido enEl 19 de diciembre del mismo año, elrecomendó a su asamblea general a rechazar las sanciones de lacontra Rusia.La, después de recibir la respectiva notificación dese dirigió al