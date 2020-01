Como 5 bombas atómicas por segundo: así se están calentando los océanos

"No hay alternativas razonables a las emisiones de gases de efecto invernadero que generan los humanos para explicar este calentamiento", expresó el autor principal de la investigación y profesor asociado de Ciencias Ambientales y del Clima de la Academia de las Ciencias de China, Lijing Cheng.

"La cantidad de calor a la que hemos sometido a los océanos del mundo en los últimos 25 años es comparable a 3 mil 600 millones de explosiones atómicas como la de Hiroshima".

Sputnik

El 2019 ha marcado un. Un estudio muestra que, desde la década de los 1950, nuestros océanos se están calentando a ritmos cada vez más forzados. Las consecuencias son nefastas y no está claro si las podremos parar.La situación es crítica. Los últimos años están siendo devastadores: si entre 1955 y 1986 el ritmo de calentamiento de las aguas oceánicas fue constante,. Especialmente preocupante resulta que los cinco años en que se han registrado las aguas más cálidas son precisamente los cinco últimos."La bomba atómica de Hiroshima explotó con una energía de unos 63,000,000,000,000 julios”, informó Cheng.Esto equivale a lanzar cuatro bombas como las citadas cada segundo en el último cuarto de siglo, pero como la situación no deja de empeorar, "actualmente", advierten los expertos.Los océanos son un buen espejo al que mirar para comprender las consecuencias que tiene elCon una superficie de casi tres cuartos del total del planeta, el hecho de que no vivamos sobre ellos no evita que suframos las consecuencias de su deterioro:El calentamiento está favoreciendo la, lo que tiene un impacto muy considerable en la vida marina. Además, el aumento de las temperaturas está provocando: podemos recordar losde los últimos años como muestra de ello.Lo peor es que, tal y como destacó el director de la investigación publicada en la revista, "veremos un aumento continuado del calentamiento de los océanos aunque consigamos mantener [el aumento de] la temperatura media de la superficie de la Tierra por debajo de los dos grados centígrados". No obstante, también recordó que "si podemos reducir las emisiones, podremos reducir el nivel de calentamiento, y después reducir los riesgos y pérdidas asociados" a este.