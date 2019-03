Cómo activar el modo oscuro en varios sistemas y apps

So this is for all iphone users who can’t activate their dark mode in any apps



El modo oscuro no sólo hace que las apps de tu celular o computadora se vean diferentes, sino que ofrece un descanso a tus ojos para que tu vista no se deteriore.Por eso, esta semana en Geek Tips te explicaremos cómo activar el modo oscuro en diferentes sistemas como Android, iOS, Windows, MacOS y apps como Twitter, YouTube, Chrome, entre otras (en WhatsApp todavía no existe).Por otro lado, hace poco explicamos en una nota cómo activarlo en Messenger de Facebook, por lo que omitiremos esa aplicación.En caso del sistema operativo más popular, deberás ir a Ajustes> Pantalla> Avanzado> Tema del dispositivo y elegir "Oscuro". Puede variar dependiendo la versión de Android que tengas y la marca, ya que algunas compañías como Samsung o Huawei tienen opciones diferentes y tal vez podrías encontrarlo en las configuraciones de la batería.En el caso de querer usar el modo oscuro en tu iPhone o iPad, no podrás hacerlo. Sin embargo, podrás elegir la opción de "Invertir colores" a la cual podrás acceder yendo a Configuración> General> Accesibilidad> Ajustes de Visualización donde deberás seleccionar esa función. Te recomendamos utilizar la inversión inteligente para que los colores de tus imágenes no se vean afectados.Para Windows deberás ir a Configuración> Personalización> Colores donde deberás bajar la página hasta encontrar la opción de "Elegir modo de aplicación predeterminado" donde tendrás que seleccionar "Oscuro".En MacOS Mojave deberás ir a Preferencias del sistema> General y seleccionar la pequeña imagen con la opción de "Oscuro".El navegador de internet más popular tiene un tema negro (que simula al modo oscuro) que podrás descargar desde su tienda oficial. Ve a Configuración> Temas (donde tendrás que abrir la Chrome Web Store) y seleccionar el que se llama "Just Black". Esta opción sólo está disponible para las computadoras.YouTubePara la plataforma de videos, selecciona el menú de tu perfil que está en la esquina superior derecha y después elige "Tema oscuro" donde podrás activarlo. Toma en cuenta que esta opción sólo funciona para la versión del navegador, por lo que no podrás hacerlo en la app de tu celular.En la red social deberás abrir tu menú de perfil y seleccionar el ícono de Luna que aparece en la parte de abajo. El modo oscuro funciona tanto en celulares como en la app de computadora, aunque tendrás que activarlo por separado.La app tanto de Android como de iOS cuenta con este modo. En el caso de Android, ve a la configuración de la aplicación, elige "Tema" donde estarán las opciones de "Claro", "Oscuro" y "Negro". Para iPhone, sólo ve a "Configuración" y luego a "Preferencias de lectura".