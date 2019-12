Torreón, Coah.- Si un perro llega a atacarte, debes saber que ciertas reacciones pueden llevarlo a enfurecerse más.



Por ello, aquí te decimos cómo actuar frente al ataque de un perro para evitar complicaciones para el can y para ti:



No entres en pánico y no te muevas



No muevas lo brazos ni intentes hacer movimientos amenazantes, incluso si empieza a saltar no agites tus extremidades e intenta mantener los puños cerrados hacia los lados.



Evitar el contacto visual y colocarte a su lado también ayudará, ya que saldrás de su periferia. Recuerda que si se queda viendo fijamente eres tú quien debe desviar la mirada, ya que de no hacerlo podría tomarlo como desafío.



No intentes correr



Esto podría hacer que vaya por ti incluso por instinto, lo que sólo podría agravar todo. Es mejor no moverse y relajarse sin hacer contacto, y poco a poco perderá el interés.



Mantente firme



Si el perro se comporta más agresivo después de ignorarlo, ordenale que se vaya con voz fuerte y segura. No debes titubear cuando estés dándole la orden ya que lo notará.



Continúa evitando el contacto visual ante todo.



Si el perro ataca, responde



Si el perro te ataca y comienza a morder, defiendete. Los ataques de perros pueden ser mortales, por lo que debes hacer es evitar a toda costa que continúe haciéndolo.



Un golpe en la zona posterior de la cabeza lo detendrá, sin embargo, nunca debes golpear a un perro en la parte de arriba, ya que suelen tener un cráneo muy resistente y sólo hará que se enfurezca.



También puedes usar ventaja de tu peso, e intentar alejarlo usando tus rodillas y codos, ya que en esta parte la piel es menos sensible.







Recuerda que esta medida por por defensa propia, no con el fin de dañar a ningún perro.



Si el perro logra hacerte caer, debes proteger principalmente tu garganta, pecho y cara, ya que mordeduras en estas áreas pueden matarte.



Protege zonas vitales agachándose sobre tu estómago, encoge tus rodillas y levanta tus brazos para cubrir tu cara.



Alejate



No debes correr ni gritar ya que esto sólo empeorará las cosas, sin embargo, cuando el animal pierda el interés en ti debes alejarte lentamente sin hacer contacto visual y tomando tu camino por un costado.



Para este momento, intenta ya estar situado a su lado y no frente a él. Permanecer calmado e inmóvil puede parecer estresante y difícil, pero esto puede hacer la diferencia entre un ataque con repercusiones graves o pasar desapercibido en poco tiempo.