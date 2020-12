¿Cómo afectará el aumento del salario mínimo a tu crédito Infonavit?

Escuchar Nota

México aprobó en días recientes un aumento del 15% general para el salario mínimo en el 2021. No pocos se preguntan si el aumento afectará a sus créditos del. Aquí te damos la respuesta.La(Conasami) aprobó por mayoría un aumento al salario mínimo del 15% a nivel nacional. Con este incremento, pasará de $123.22 a $141.70 en el 2021.Este aumento puede afectar a algunos trabajadores que obtuvieron un crédito del Instituto del(Infonavit) en su anterior sistema, pero aquellos que solo recientemente han solicitado un préstamo a la vivienda no se verán afectados.Esto se debe a que el Infonavit anteriormente calculaba sus préstamos con el sistema VSM (Veces Salario Mínimo). Este sistema daba certidumbre ante golpes inflacionarios, pero podía ser terriblemente desventajoso si subía mucho el salario mínimo.Durante la administración dese aprobó una reforma para que el salario mínimo dejara de ser la medida de referencia para. Cuando se desindexó el, al mismo tiempo se creó la(UMA).Desde entonces, las multas que emite una administración local o los préstamos que entrega el gobierno ya no se calculan en función del salario mínimo sino de la UMA. Actualmente la UMA está cotizada en 86 pesos con 88 centavos.Aquellos que solicitaron créditos del Infonavit después de la reforma, accedieron a créditos calculados en UMAs y no en salarios mínimos. Este grupo no se ve afectado por un incremento en el salario mínimo.Sin embargo, quienes accedieron a un crédito bajo el anterior modelo sí que pueden ver un incremento de su deuda ante el aumento salarial. La opción con la que cuentan estos trabajadores es convertir su deuda calculada en VSM a pesos. Para ello, el Infonavit creó el programa Responsabilidad Compartida.Tener un crédito en veces salarios mínimos.Haber cumplido con tus pagos al menos 24 meses continuos.Que tu crédito sea mayor de 13 años.Y que la deuda sea mayor de 1.5 veces a la original.